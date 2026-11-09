Guerra Iran: Petroliferi Europe e Asiatici Penalizzati dai Costi di Trasporto

La guerra in Iran ha frammentato il mercato energetico globale. I costi di trasporto elevati avvantaggiano gli Usa, mentre Europa e Asia affrontano prezzi del greggio e del gas in netta ascesa.

La recente escalation del conflitto armato contro l'Iran ha accelerato una trasformazione strutturale profonda nel mercato globale dell'energia, frammentando il settore in blocchi regionali distinti e isolati. I costi elevatissimi del trasporto marittimo stanno interrompendo i flussi tradizionali di merci, creando differenze abissali nei prezzi del greggio a seconda della vicinanza geografica alle fonti di produzione. Questo fenomeno sta ridisegnando i rapporti di forza economici tra le maggiori aree consumidorie del mondo.

Il Collasso dell'Equilibrio Globale dei Prezzi

Il mercato del greggio non è mai stato realmente globale, ma piuttosto un insieme di segmenti regionali connessi tra loro da legami relativamente deboli che si equilibravano tramite il flusso verso le destinazioni più redditizie. Con i prezzi delle spedizioni saliti a livelli proibitivi, tale meccanismo di bilanciamento è cessato. I prezzi locali dipendono ora esclusivamente dalle condizioni specifiche di ogni regione, dove le zone in penuria registrano costi scioccanti mentre quelle con surplus di produzione mantengono valori bassi.

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Le cifre attuali illustrano chiaramente questa disparità: il petrolio del mare del Nord consegnato a Rotterdam costa circa centoventicinque dollari al barile, mentre lo scisto statunitense nel golfo del Messico si attesta intorno ai cento dollari. Il greggio canadese inviato negli Stati Uniti è disponibile a circa settanta dollari, e il greggio omanita spedito in Cina meridionale supera i centoquaranta dollari. Prima del conflitto, le differenze regionali non superavano pochi dollari, ma oggi i costi di trasporto distorcono radicalmente il mercato.

L'Impatto dei Costi Logistici sulle Materie Prime

Le tariffe per le spedizioni, dopo i picchi record registrati negli ultimi giorni, continuano a rimanere a livelli molto alti e stanno causando uno sconvolgimento significativo. Secondo i calcoli effettuati, spedire un singolo barile di greggio costa attualmente tra i venti e i venticinque dollari, un aumento esponenziale rispetto ai tre dollari pagati prima dell'inizio della guerra in Iran.

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Questo squilibrio ha favorito le regioni con surplus di produzione, come le Americhe, rispetto a quelle in deficit quali l'Europa e l'Asia orientale. Gli Stati Uniti emergono come potenziali vincitori di questa crisi, essendo in grado di importare petrolio a prezzi relativamente più bassi grazie alla prossimità geografica. I nordamericani ricevono il settantacinque per cento di tutto il greggio acquistato dall'estero da tre paesi specifici: il Canada, il Messico e il Venezuela, che attualmente vendono a prezzi molto ridotti.

La Crisi del Gas Naturale e il Ruolo del Qatar

La frammentazione del mercato energetico globale interessa anche il gas naturale, dove il Nord America gode di un vantaggio competitivo sostanziale rispetto all'Europa e all'Asia. Quest'ultime regioni devono affrontare prezzi elevatissimi per ricevere le forniture da mercati lontani, un problema acuito dal fatto che la guerra in Iran ha messo in ginocchio uno dei maggiori produttori mondiali, il Qatar.

Grazie alla produzione interna di gas di scisto, i consumatori negli Stati Uniti e in Canada non stanno subendo le conseguenze dirette del conflitto con l'Iran. Di conseguenza, i prezzi pagati in Europa e in Asia sono almeno dieci volte superiori a quelli nordamericani. Mentre i cittadini nordamericani pagano circa tre dollari per un milione di British thermal unit, nelle altre aree il costo supera i trenta dollari, proteggendo l'economia statunitense da questa crisi specifica.

Conseguenze Economiche e Vantaggi Regionali

La differenza di costo tra le aree geografiche ha generato risparmi enormi per gli Stati Uniti. Tra il 2007 e il 2025, il risparmio stimato per gli Usa è stato di quattro mila e trecento miliardi di dollari rispetto ai costi sostenuti da Giappone ed Europa. Nel frattempo, nelle regioni in deficit come l'Europa, le aziende di raffinazione sono disposte a pagare di più per barili prodotti nelle vicinanze per risparmiare sui costi di trasporto.

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Rotterdam, città portuale olandese e polo regionale della raffinazione, rimane tradizionalmente il centro del mercato globale e la culla del petrolio Brent. Questa varietà è estratta per la maggior parte a poche centinaia di chilometri di distanza, nei giacimenti del mare del Nord, offrendo un vantaggio logistico rispetto ad altre varietà che arrivano da località a settemilacinquecento chilometri di distanza.

Martjin Rate, analista della Morgan Stanley, ha dichiarato che il Brent gode attualmente di un vantaggio specifico che gli conferisce prezzi superiori rispetto ad altri tipi di greggio proprio a causa delle brevi distanze di spedizione. In altre parole, il Brent è più costoso non perché sia una risorsa scarsa, ma perché è geograficamente vicino alle principali raffinerie del continente.