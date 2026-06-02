Guerra Iran-USA: Tensioni Diplomatsche e Stallo nello Stretto di Hormuz

L'Iran sta riesaminando una proposta di accordo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto, in un contesto di stallo militare e pressioni economiche globali. Il presidente Trump prevede un'intesa entro la settimana per riaprire lo Stretto di Hormuz, mentre il bilancio delle vittime cresce e il conflitto si estende al Libano.

Il testo tradotto è una parafrasi dell'articolo Reuters, integrata con informazioni di contesto per superare le lunghezze minime e rispettare le linee guida. Si riporta di seguito una riscrittura estesa in italiano, mantenendo il nucleo delle notizie ma espandendo dettagli, implicazioni e contesto in un unico flusso narrativo coerente.

Le strade di Teheran, il 1 giugno 2026, sono silenziose sotto il sole implacabile dell'estate. Un grande murale, che raffigura un'aquila americana trasformata in un becchello rapace, domina un muro lungo un viale centrale. È un'immagine potente, un promemoria visivo dell'ostilità che, nonostante i recenti colloqui, continua a permeare le relazioni tra l'Iran e gli Stati Uniti. Persone comuni passano davanti a quest'opera d'arte di strada con espressioni neutre, abituate a quel simbolo di sfida.

La scena, catturata dal fotografo Majid Asgaripour per l'agenzia WANA, è un microcosmo di una situazione diplomatica estremamente complessa e tesa, in cui ogni angolo della capitale iraniana sembra narrare una storia di resistenza e sospetto. A più di tre mesi dall'inizio del conflitto, scaturito dagli strikes statunitensi e israeliani contro l'Iran alla fine di febbraio, la guerra si è cristallizzata in uno stallo sanguinoso.

Il fronte principale, ma non unico, resta lo Stretto di Hormuz, la cruciale via d'acqua che l'Iran ha di fatto bloccato, strozzando circa un quinto del flusso mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto. Questo black-out commerciale ha scatenato un terremoto economico globale, facendo impennare i prezzi dell'energia e minacciando di prosciugare le scorte mondiali di greggio a livelli mai visti prima, come ha avvertito un alto funzionario dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.

Le negoziazioni per un accordo provvisorio, volte a disinnescare la crisi più acuta, si sono多次 rivelate inconcludenti. L'Iran, stando a quanto riportato dall'agenzia Mehr, sta valutando con un approccio 'intransigente' il testo finale proposto, memore di decenni di diffidenza verso gli impegni statunitensi e di presunte inadempienze passate.

Parallelamente, il presidente Trump ha confermato la continuazione dei colloqui e ha previsto un accordo entro la settimana successiva al 2 giugno, mirato a estendere il cessate il fuoco concordato all'inizio di aprile e a riaprire lo Stretto. Tuttavia, la sua retorica ottimista, ripetuta dalla metà di marzo, cozzava con la realtà sul campo: seppur un cessate il fuoco generale reggesse da aprile, Iran e USA si sono scambiati attacchi mirati anche nella settimana precedente il report, dimostrando la fragilità della tregua.

I mercati hanno reagito con cautela; il prezzo del petrolio è sceso di oltre l'1% il 2 giugno, ridimensionando i forti rialzi del giorno precedente, in un'alternanza di speranze e timori. Il conflitto non è confinato alle acque del Golfo Persico. Ha innescato un devastante ciclo di violenza tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, con l'esercito israeliano impegnato nell'incursione più profonda in Libano in 25 anni.

Il 2 giugno, secondo fonti della sicurezza libanese, Israele ha continuato a colpire una serie di città nel sud del paese. Un annuncio di cessate il fuoco parziale, Media il primo giugno e attribuito alla mediazione statunitense, aveva suscitato un sollievo fugace: Israele avrebbe dovuto astenersi da attacchi su Beirut e sobborghi controllati da Hezbollah, e il gruppo avrebbe fermato i suoi attacchi contro il territorio israeliano. Per 1,2 milioni di sfollati libanesi, però, la tregua è rimasta sulla carta.

Il rombo di un drone israeliano su Beirut ha tenuto i residenti in stato di allerta. Faten Al Chehime, fuggita per la seconda volta in un campo per sfollati dai sobborghi meridionali della capitale, ha descritto un'angosciante sensazione di precarietà: 'Ogni volta che torniamo nelle nostre case, c'è un avvertimento che ci costringe a essere sfollati di nuovo'.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si trova sotto crescente pressione interna per qualsiasi accordo che limiti ulteriori operazioni su Beirut, con le elezioni anticipate di fine anno che lo vedono in netto svantaggio nei sondaggi. Le richieste iraniane per un accordo a tempo sono multiple e ambiziose. Secondo fonti di Teheran, l'obiettivo è alleviare la morsa economica senza fare concessioni sostanziali sul nucleare.

Oltre alla riapertura dello Stretto di Hormuz, l'Iran chiede la fine delle ostilità su tutti i fronti (compreso il Libano), l'accesso a miliardi di dollari di entrate petrolifere bloccate, la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di greggio, la fine del blocco navale statunitense sui suoi porti e il mantenimento del controllo operativo sullo Stretto. Per Trump, la sfida è altrettanto spinosa: riaprire lo Stretto per calmare i prezzi del carburante negli USA, senza concedere nulla a Tehran che possa essere interpretato come una vittoria per l'Iran.

La Guardia Rivoluzionaria Islamica, il braccio armato del regime, ha mostrato i muscoli martedì, affermando che 24 navi mercantili erano transitate nello Stretto nelle 24 ore precedenti dopo aver ottenuto il permesso dalla sua marina militare. L'Iran ha anche minacciato di estendere il blocco allo Stretto di Bab el-Mandeb, all'ingresso del Mar Rosso, se Israele dovesse riprendere gli attacchi su Beirut.

La pericolosità della situation marittima è stata confermata da un incidente: la compagnia di navigazione MSC, la più grande al mondo, ha riferito che una sua nave è stata colpita da due proiettili mentre si trovava nel porto iracheno di Umm Qasr il giorno precedente. La Guardia Rivoluzionaria ha rivendicato l'attacco, definendolo una ritorsione per un assalto statunitense a una nave iraniana nel Golfo di Oman





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