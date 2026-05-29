Guerra legale e politica sul Kennedy Center: il giudice blocca la rinomina Trump e la chiusura per ristrutturazione

Un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome di Donald Trump dal Kennedy Center e ha fermato il piano di chiusura per due anni. In risposta, Trump annuncia il trasferimento del controllo al Congresso. La causa, intentata da una deputata, definisce la rinomina una violazione della legge. Il caso solleva questioni sui poteri del presidente e sul controllo delle istituzioni culturali nazionali.

Il nuovo cartello con il nome del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato appena installato sulla facciata del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, un giorno dopo che il suo consiglio di amministrazione ha annunciato l'intenzione di rinominare l'istituzione in The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata in una battaglia legale e politica. Il 29 maggio, il giudice distrettuale federale di Washington Christopher Cooper ha emesso un'ordinanza che impone all'amministrazione Trump di rimuovere entro 14 giorni tutti i cartelli fisici con il nome di Trump e di eliminare qualsiasi riferimento a un "Trump Kennedy Center" dai materiali ufficiali.

Il giudice ha chiarito che la legge organica del Kennedy Center stabilisce in modo inequivocabile che il centro deve intitolarsi al Presidente Kennedy e che non può portare alcun altro nome formale o memoriale pubblico sulla base di una decisione unilaterale del consiglio. Ha sottolineato che è il Congresso, e non il consiglio, ad avere il potere di modificare il nome dell'istituzione.

L'ordinanza ha anche bloccato il piano dell'amministrazione Trump di chiudere il Kennedy Center per due anni per un ampio progetto di ristrutturazione, anche se il giudice ha consentito che i lavori di riparazione urgenti per l'edificio che invecchia possano procedere. In risposta, il Presidente Trump ha annunciato sui social media, in particolare su Truth Social, che avrebbe incaricato il Dipartimento del Commercio di "prendere tutti gli accordi necessari con il Congresso per consentire un trasferimento completo e totale di questa istituzione", affidando così la responsabilità della sua gestione, manutenzione e amministrazione al legislativo.

Non è stato chiaro come una tale direttiva potrebbe essere implementata dal punto di vista legale e procedurale. Il Kennedy Center è stato creato dal Congresso nel 1958 ed è gestito da un consiglio di fiducia di cui il presidente può nominare i membri. Durante il suo secondo mandato, Trump ha nominato alleati in posizioni chiave del consiglio.

La causa è stata intentata dalla deputata democratica dell'Ohio Joyce Beatty, membro del consiglio del Kennedy Center in virtù della sua posizione in Congresso. Beatty ha definito la rinomina "una violazione flagrante dello stato di diritto" che "smina il nostro ordine costituzionale". I suoi avvocati, Norm Eisen e Nathaniel Zelinsky, hanno salutato la decisione come "un potente colpo contro la corruzione dell'amministrazione Trump".

Il giudice Cooper ha specificato che la sua decisione "non intende dettare come il Centro dovrebbe essere gestito, né prescrivere alcun piano particolare per l'istituzione - costruzione, chiusura o altro - per il futuro". Tuttavia, ha scritto che il consiglio potrebbe comunque decidere di chiudere il Kennedy Center, "se prendesse questa decisione nuovamente dopo aver bilanciato in modo indipendente e prudente i suoi molteplici obblighi verso il Centro".

Questa complessa vicenda si inserisce nel più ampio progetto di Trump di rimodellare il nucleo monumentale di Washington. Oltre alla rinomina e alla ristrutturazione del Kennedy Center, il presidente ha anche annunciato piani per erigere un arco di 250 piedi (76 metri) e costruire un salone da ballo di 90.000 piedi quadrati sul sito dell'ala est demolita della Casa Bianca. Anche queste iniziative affrontano sfide legali.

Una corte d'appello federale ha consentito all'amministrazione Trump di procedere con la costruzione del salone da ballo mentre valuta una causa volta a bloccarla. La battaglia sul Kennedy Center evidenzia i tensioni tra i poteri esecutivo e legislativo e solleva questioni about l'uso del patrocinio presidenziale e dei limiti dell'autorità amministrativa nel改变are il nome di istituzioni create dal Congresso.

Mentre Trump insiste sulla necessità di una chiusura per garantire la sicurezza pubblica durante i lavori, i critici vedono l'interoaffare come un tentativo di imporre la sua eredità personale su un'icona culturale nazionale, violando le norme tradizionali e la separazione dei poteri. La decisione del giudice Cooper rappresenta un ostacolo significativo ai piani dell'amministrazione e ribadisce il ruolo del Congresso come ente fondatore e, quindi, unico autorizzato a modificare lo status legale di tali istituzioni





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