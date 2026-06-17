Guerra USA-Israele contro Iran: bilanci e prospettive

Un mese dopo gli attacchi aerei, gli Stati Uniti affermano di aver degradato le capacità militari convenzionali dell'Iran, ma Teheran mantiene la capacità di minacciare alleati e chiudere lo Stretto di Hormuz. I negoziati sul nucleare restano centrali.

Poco dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro l' Iran il 28 febbraio, il presidente americano Donald Trump ha elencato una serie di obiettivi, dalla distruzione delle capacità missilistiche balistiche di Teheran alla garanzia che non possa mai disporre di un'arma nucleare.

Prima della guerra, l'Iran possedeva il più grande arsenale balistico del Medio Oriente, con tra 2.500 e 6.000 missili di vario tipo. Alcuni erano in grado di raggiungere Israele, con una gittata fino a 2.000 chilometri (1.240 miglia), e alcuni trasportavano testate a submunizioni più difficili da intercettare. L'Iran è anche un importante produttore di droni a lungo raggio, in particolare il drone Shahed monouso utilizzato dalla Russia contro l'Ucraina e da Teheran.

A circa un mese dall'inizio della guerra, fonti statunitensi hanno riferito a Reuters che un terzo di quell'arsenale era stato distrutto e un altro terzo probabilmente danneggiato, distrutto o sepolto. L'ammiraglio statunitense Brad Cooper ha dichiarato al Congresso il 14 maggio che la capacità dell'Iran di costruire e immagazzinare missili e droni a lungo raggio era stata compromessa per anni.

Ha affermato che più di 1.500 missili e 6.000 droni sono stati intercettati dagli Stati Uniti e dai loro alleati durante il conflitto. Non è chiaro quanti missili siano rimasti all'Iran, ma il paese ha ancora la capacità di colpire gli alleati statunitensi, più recentemente il 6 giugno, quando ha lanciato salve contro Kuwait e Bahrein, e il 7 giugno, quando ha lanciato missili contro Israele. Quei paesi hanno dichiarato che gli attacchi non hanno causato danni significativi





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