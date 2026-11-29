Il portavoce della coalizione saudita, Generale Turki al-Maliki, annuncia che il conflitto in Yemen potrebbe terminare domani se gli Houthis aderiscono al piano di pace Onu, mantenendo la pressione militare.

Il Generale di Divisione Turki bin Saleh Al-Maliki, portavoce del Ministero della Difesa dell' Arabia Saudita e della coalizione guidata da Riyadh per il ripristino della legittimità nello Yemen, ha dichiarato che la guerra potrebbe terminare "domani" se gli Houthis, il gruppo armato allineato all'Iran, accettassero di sedersi al tavolo delle trattative. La posizione è emersa durante un'intervista esclusiva concessa alla Reuters nella capitale saudita, dove Al-Maliki ha sottolineato la disponibilità di Riyadh a negoziare, pur mantenendo ferma la decisione di sostenere militarmente il governo yemenita.

Condizioni di pace e linee rosse militari

Secondo Al-Maliki, l'unico ostacolo alla fine immediata del conflitto risiede nella volontà politica degli Houthis di aderire a un piano di pace sostenuto dalle Nazioni Unite. Se il gruppo ribelle decidesse di intraprendere questa strada con il governo yemenita, la guerra potrebbe cessare istantaneamente. Tuttavia, fino a quel momento, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita continuerà a esercitare una costante pressione militare per imporre un cambiamento di comportamento ai ribelli.

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La coalizione ha tracciato una "linea rossa" intorno alla capitale ad interim dello Yemen, Aden, avvertendo che farà "tutto il necessario" per proteggere la città portuale. Questa dichiarazione arriva mentre i combattenti houthi spingono sempre più vicino, posizionandosi a circa 60 chilometri dalla città, rendendola direttamente vulnerabile agli attacchi a distanza. La protezione di Aden rimane una priorità assoluta per evitare un collasso strategico.

Erosione delle capacità houthi e supporto aereo

Per obbligare gli Houthis alle trattative, la coalizione sta impiegando una strategia di degradazione delle loro capacità offensive, fornendo supporto aereo continuo ventiquattr'ore su ventiquattro alle unità terrestri del governo yemenita. Al-Maliki ha affermato che le operazioni stanno ottenendo risultati concreti nel smantellare e distruggere i missili balistici teatrali (TBM), i lanciatori e alcuni componenti dei missili balistici e dei droni (UAV) utilizzati dai ribelli.

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Questo approccio mira a ridurre la minaccia che gli Houthis rappresentano contro le città saudite, affrontando al contempo l'incapacità dei ribelli di raggiungere i loro obiettivi territoriali iniziali. Il governo yemenita, sostenuto da Riyadh, ha dovuto modificare le sue strategie iniziali di avanzamento verso Sanaa, concentrandosi ora sulla difesa delle proprie posizioni e sulla rottura dell'assedio imposto agli Houthis contro la città di Taiz.

Impatto economico e stabilità regionale

Il conflitto riacceso sta causando migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati, diventando il fronte più acuto di una guerra più ampia che coinvolge l'Iran. L'Arabia Saudita subisce attacchi settimanali contro punti di riferimento, inclusi complessi di uffici a Riyadh, minacciando direttamente gli ambiziosi piani del Regno per attrarre investimenti stranieri e ospitare eventi internazionali di grande scala come l'Esposizione Mondiale Expo 2030.

Le richieste degli Houthis, che includono il ritiro del supporto saudita al governo yemenita e l'abolizione delle restrizioni ai porti aerei e marittimi, vengono respinte da Riyadh. Al-Maliki ha inoltre respinto la possibilità di un dispiegamento di truppe terrestri saudite nello Yemen, affermando che le forze governative yemenite possiedono il numero, il supporto tribale e le capacità militari necessari per ribaltare la situazione senza l'intervento diretto di un esercito straniero.

Storia del conflitto e prospettive future

L'Arabia Saudita intervenne per la prima volta nello Yemen nel 2015 per restaurare il governo riconosciuto internazionalmente dopo che gli Houthis avevano catturato la capitale, Sanaa. Dopo anni di sanguinoso conflitto, un cessate il fuoco del 2022 era generalmente rispettato fino alla ripresa dei combattimenti avvenuta all'inizio di quest'anno. Da allora, gli Houthis hanno conquistato tratti chiave della costa del Mar Rosso vicino allo Stretto di Bab al-Mandeb e hanno accerchiato la città di Taiz.

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Nonostante le recenti perdite territoriali del governo yemenita, incluso il ritiro di novembre dalle posizioni attorno allo Stretto di Bab al-Mandeb per rinforzare Aden, Al-Maliki ha rifiutato l'idea che l'Arabia Saudita debba impegnare nuove truppe per cambiare le sorti della guerra. La coalizione sta lavorando attivamente con i militari yemeniti per risolvere le questioni interne di coordinamento, mantenendo inoltre truppe saudite lungo il confine meridionale per prevenire qualsiasi incursione houthi nel territorio nazionale.