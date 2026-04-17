Guerre e Clima: Un Circolo Vizioso di Emissioni e Distruzione

Le guerre non solo causano distruzione e lutti, ma generano enormi quantità di gas serra, aggravando la crisi climatica. Mancano obblighi di rendicontazione delle emissioni militari, ma studi indipendenti rivelano l'impatto devastante dei conflitti, come quelli in Ucraina e Gaza. L'Ucraina punta a richiedere risarcimenti per i danni climatici, aprendo un nuovo fronte nella responsabilità ambientale internazionale.

Il clima sempre più torrido e le guerre in corso sembrano essere legati a doppio filo, creando un circolo vizioso di distruzione ambientale e tensioni geopolitiche. Le emissioni di gas serra prodotte dai conflitti armati sono enormi, contribuendo al riscaldamento globale che, a sua volta, intensifica la frequenza e la gravità degli incendi e della siccità, fattori che aggravano ulteriormente le condizioni per la nascita di nuove guerre.

L'espressione comune 'un brutto clima', un tempo metafora di un'atmosfera tesa, assume oggi un significato letterale e drammatico. Purtroppo, a livello internazionale, non esiste alcun obbligo per gli Stati di rendicontare le emissioni derivanti dalle attività belliche alle Nazioni Unite, lasciando così un buco normativo preoccupante. Tuttavia, studi indipendenti stanno cercando di colmare questa lacuna informativa.

Lennard de Klerk, ricercatore e fondatore dell'Initiative on GHG Accounting of War, ha elaborato dati che mettono in luce la gravità della situazione. A quattro anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le emissioni di gas serra associate al conflitto hanno superato i 311 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, una cifra paragonabile alle emissioni annuali dell'intera Francia.

Il conflitto in Gaza ha generato emissioni stimate in oltre 31 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, superando le emissioni congiunte di Costa Rica ed Estonia in un anno. Questi dati impressionanti verranno presentati in Italia durante la Padova Climate Action Week 2026, nell'ambito di un evento a cui parteciperà lo stesso de Klerk, portando alla luce un tema che stenta a trovare il giusto spazio nel dibattito pubblico.

Un aspetto particolarmente allarmante riguarda gli incendi boschivi in Ucraina, innescati dai combattimenti e alimentati da temperature più alte e siccità, fattori aggravati dal riscaldamento globale. Questo genera un meccanismo perverso: la guerra aumenta le emissioni, le emissioni peggiorano il clima e un clima peggiorato alimenta nuove tensioni e conflitti. Daniele Pernigotti, CEO di Aequilibria e promotore della Padova Climate Action Week, conferma questa stretta connessione: 'La crisi climatica e i conflitti armati non sono fenomeni separati. I dati presentati da Lennard de Klerk mostrano in modo drammatico come la guerra acceleri le emissioni e distrugga le capacità di adattamento climatico.'

Nonostante la gravità del problema, il quadro normativo internazionale è carente. L'assenza di obblighi di segnalazione delle emissioni militari sottrae questi impatti da qualsiasi meccanismo di responsabilità, permettendo che guerre che danneggiano l'abitabilità del pianeta vengano combattute ignorando un aspetto così fondamentale. L'Ucraina sta tentando di invertire questa tendenza, annunciando alla COP30 in Brasile l'intenzione di ritenere la Russia responsabile dei danni climatici subiti a causa del conflitto.

La richiesta di risarcimento, basata su un costo sociale del carbonio di 185 dollari per tonnellata di CO₂ equivalente, ammonta a oltre 57 miliardi di dollari, inserita nel Registro dei danni per l'Ucraina all'interno del Meccanismo internazionale di risarcimento. Questo rappresenta un precedente legale e politico potenzialmente rivoluzionario, che potrebbe inaugurare una nuova era di responsabilità ambientale per le nazioni che scatenano conflitti.

L'analisi dei costi climatici dei conflitti si sta ampliando. Nel caso di Gaza, uno studio pubblicato su One Earth ha valutato non solo le emissioni dirette, ma anche i costi a lungo termine derivanti dalla distruzione delle infrastrutture, dallo sfollamento e dalla successiva ricostruzione, arrivando alla stima di oltre 31 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. La metodologia impiegata per Gaza viene ora estesa al conflitto in Iran, ampliando progressivamente il raggio d'azione di questa contabilità fino ad ora invisibile.

Un tema di stretta attualità che verrà affrontato a Padova è l'impatto climatico del nuovo obiettivo della NATO di aumentare la spesa militare al 5% del PIL. Quali saranno le conseguenze in termini di emissioni se i Paesi europei incrementeranno significativamente i loro budget per la difesa? È una domanda cruciale a cui de Klerk e i suoi colleghi stanno già cercando di dare una risposta. La Padova Climate Action Week 2026 si propone come un laboratorio a cielo aperto per affrontare queste tematiche, ispirandosi alla London Climate Action Week e diventando il primo festival italiano sul clima costruito dal basso, un esempio di partecipazione civica attiva.





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