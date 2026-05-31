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Guerriglia a Parigi dopo la vittoria del PSG

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Guerriglia a Parigi dopo la vittoria del PSG
ParigiPSGUltras
📆5/31/2026 6:50 AM
📰leggoit
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La notizia della vittoria del PSG ha scatenato una violenta reazione da parte di gruppi di ultras a Parigi. Le strade della città sono state teatro di scontri tra tifosi e forze dell'ordine, con barricate erette con biciclette e monopattini, incendi a veicoli e cassonetti, e razzi di fuochi d'artificio lanciati contro la polizia.

La notizia della vittoria del PSG ha scatenato una violenta reazione da parte di gruppi di ultras a Parigi . Le strade della città sono state teatro di scontri tra tifosi e forze dell'ordine, con barricate erette con biciclette e monopattini, incendi a veicoli e cassonetti, e razzi di fuochi d'artificio lanciati contro la polizia.

La prefettura ha comunicato che sono stati fermati 235 persone a Parigi, portando il totale di fermati in tutta la Francia a 326. Un agente è rimasto ferito negli scontri. Gli episodi più gravi si sono concentrati attorno al Parco dei Principi e lungo gli Champs-Elysées, dove la prefettura ha stimato la presenza di 20.000 persone in festa. Gruppi di ultras hanno anche attaccato un commissariato nell'ottavo arrondissement e saccheggiato due attività commerciali attorno alla Porte de Saint-Cloud.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha seguito gli eventi in tempo reale, in collegamento diretto con il prefetto e i responsabili della sicurezza. La prefettura aveva schierato 22.000 tra poliziotti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, 8.000 dei quali concentrati a Parigi, per gestire la serata. Il traffico sulla tangenziale cittadina, il périphérique, è rimasto bloccato per diverso tempo.

Inoltre, alcuni camion dei pompieri sono stati danneggiati e un individuo è caduto nella Senna in stato di ebbrezza.

La prefettura ha comunicato che sono stati fermati 235 persone a Parigi, portando il totale di fermati in tutta la Francia a 326. Un agente è rimasto ferito negli scontri. Gli episodi più gravi si sono concentrati attorno al Parco dei Principi e lungo gli Champs-Elysées, dove la prefettura ha stimato la presenza di 20.000 persone in festa. Gruppi di ultras hanno anche attaccato un commissariato nell'ottavo arrondissement e saccheggiato due attività commerciali attorno alla Porte de Saint-Cloud.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha seguito gli eventi in tempo reale, in collegamento diretto con il prefetto e i responsabili della sicurezza. La prefettura aveva schierato 22.000 tra poliziotti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, 8.000 dei quali concentrati a Parigi, per gestire la serata. Il traffico sulla tangenziale cittadina, il périphérique, è rimasto bloccato per diverso tempo.

Inoltre, alcuni camion dei pompieri sono stati danneggiati e un individuo è caduto nella Senna in stato di ebbrezza.

La prefettura ha comunicato che sono stati fermati 235 persone a Parigi, portando il totale di fermati in tutta la Francia a 326. Un agente è rimasto ferito negli scontri. Gli episodi più gravi si sono concentrati attorno al Parco dei Principi e lungo gli Champs-Elysées, dove la prefettura ha stimato la presenza di 20.000 persone in festa. Gruppi di ultras hanno anche attaccato un commissariato nell'ottavo arrondissement e saccheggiato due attività commerciali attorno alla Porte de Saint-Cloud.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha seguito gli eventi in tempo reale, in collegamento diretto con il prefetto e i responsabili della sicurezza. La prefettura aveva schierato 22.000 tra poliziotti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, 8.000 dei quali concentrati a Parigi, per gestire la serata. Il traffico sulla tangenziale cittadina, il périphérique, è rimasto bloccato per diverso tempo.

Inoltre, alcuni camion dei pompieri sono stati danneggiati e un individuo è caduto nella Senna in stato di ebbrezza.

La prefettura ha comunicato che sono stati fermati 235 persone a Parigi, portando il totale di fermati in tutta la Francia a 326. Un agente è rimasto ferito negli scontri. Gli episodi più gravi si sono concentrati attorno al Parco dei Principi e lungo gli Champs-Elysées, dove la prefettura ha stimato la presenza di 20.000 persone in festa. Gruppi di ultras hanno anche attaccato un commissariato nell'ottavo arrondissement e saccheggiato due attività commerciali attorno alla Porte de Saint-Cloud.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha seguito gli eventi in tempo reale, in collegamento diretto con il prefetto e i responsabili della sicurezza. La prefettura aveva schierato 22.000 tra poliziotti e gendarmi su tutto il territorio nazionale, 8.000 dei quali concentrati a Parigi, per gestire la serata. Il traffico sulla tangenziale cittadina, il périphérique, è rimasto bloccato per diverso tempo.

Inoltre, alcuni camion dei pompieri sono stati danneggiati e un individuo è caduto nella Senna in stato di ebbrezza

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