Guida a un viaggio slow tra i segreti di Venezia: alla scoperta di Murano, Burano e Santa Croce

Il vero volto di Venezia si svela nel silenzio delle botteghe e degli atelier storici, dove il tempo è un ricamo prezioso. Nata nel 2022 per valorizzare e trasmettere i valori dell'artigianato italiano, la Fondazione The Place of Wonders punta tutto sul dialogo tra radici e innovazione. Il cammino tra le meraviglie comincia a Murano, dove l'arte del vetro sfida il tempo e il turismo mordi e fuggi. Si prosegue a Burano, dove l'arte della merletti è un'eredità invisibile che non si compra di certo nei negozi di souvenir, ma si custodisce nella memoria come la promessa di un ritorno. Infine, si arriva a Santa Croce, dove il suono dei telai di legno scandisce il ritmo dei sogni: l'atelier dell artigiano realizza capolavori che vestono regine e dive del cinema.

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