Scopri la selezione di libri d'arte, moda e gastronomia ideali per le vacanze. Da Schiaparelli a Gatsby, un viaggio tra cultura e stile.

Con l'avvicinarsi delle vacanze estive, aumenta la speranza di ritagliarsi momenti di relax dedicati alla lettura. Il mercato editoriale offre una vasta gamma di volumi illustrati che combinano bellezza visiva e contenuti culturali, perfetti per chi cerca opere da sfogliare lentamente o libri da regalare. Che si preferiscano acquerelli delicati o la carica della street art, ogni titolo propone un'esperienza immersiva diversa, adattandosi alle diverse esigenze del lettore moderno.

Eredità di Elsa Schiaparelli e Keith Haring

L'universo visionario di Elsa Schiaparelli viene celebrato attraverso il contributo di quasi cinquanta artisti, fotografi e creativi britannici. Il volume raccoglie immagini inedite e interviste, spaziando dalle icone storiche come Cecil Beaton e Norman Parkinson fino ai fotografi contemporanei Nick Knight e Tim Walker. Questa opera esplora la libertà creativa della stilista romana, mostrando come la sua eredità continui a dialogare con la moda e l'arte moderna in modo innovativo.

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Parallelamente, l'arte di Keith Haring viene analizzata sotto una luce insolita: quella degli oggetti di uso quotidiano. Oltre 350 immagini documentano come automobili, vasi, frigoriferi e sculture siano stati trasformati in superfici dipinte dal suo repertorio di simboli. Il libro include anche saggi sulle collaborazioni con figure chiave come Basquiat e Kenny Scharf, offrendo una visione completa della sua influenza sulla cultura pop e musicale.

Atmosfere del Grande Gatsby e Tokyo notturna

Il romanzo Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald torna in edizioni speciali che accompagnano il testo integrale con un corredo gastronomico unico. Tra le pagine sono inserite schede estraibili con ricette e cocktail ispirati ai personaggi, come il Mint Julep di Daisy e le ostriche alla Rockefeller. Queste scelte culinarie invitano il lettore a immergersi nell'universo mondano e decadente dei ruggenti anni Venti, trasformando la lettura in un'esperienza sensoriale completa.

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Per chi cerca atmosfere più urbane, il fotografo scozzese Liam Wong racconta Tokyo di notte con un'estetica cinematografica. Le sue immagini catturano insegne al neon, strade bagnate dalla pioggia e figure solitarie, creando un paesaggio che mescola la vita quotidiana con suggestioni cyberpunk e da videogioco. Il risultato è una rappresentazione magnetica della metropoli giapponese, sospesa tra tecnologia avanzata e solitudine urbana.

Lettura riflessiva e storia dello sport italiano

La letteratura classica incontra l'illustrazione moderna in una raccolta di sei racconti di Lev Tolstoj, tra cui Padre Sergij, accompagnati dalle immagini di Nicola Magrin. I dipinti, caratterizzati da paesaggi essenziali e atmosfere sospese, entrano in sintonia con i temi del testo: la ricerca della fede, il confronto con la sofferenza e il desiderio di dare un senso alla propria esistenza. Questo volume propone un dialogo profondo tra letteratura e pittura, senza che l'una sovrasti l'altra.

Lo sport italiano viene celebrato attraverso la storia di San Siro, descritta da Luigi Garlando come il luogo dove lo sport incontra la musica e la storia di Milano. Il libro ripercorre un secolo di vita dello stadio, includendo partite leggendarie, campioni, allenatori e concerti che hanno fatto del luogo un palcoscenico internazionale. Le immagini accompagnano il racconto di eventi trasformati in riti collettivi, offrendo una visione emotiva del calcio e dello spettacolo.

Natura, città nascoste e modi di dire

L'evoluzione del mondo vegetale viene esplorata in un atlante che traccia la storia della vita sulla Terra per 500 milioni di anni. Mappe, fotografie e illustrazioni guidano il lettore attraverso le strategie con cui le piante hanno conquistato ambienti diversi, evidenziando la biodiversità e le relazioni con il pianeta. Questo testo invita a riconoscere quanto la vita umana dipenda dalla storia naturale, offrendo uno sguardo nuovo sul mondo circostante.

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Infine, Parigi viene ripercorsa attraverso oltre 470 indirizzi autentici, lontani dalle rotte turistiche più battute. L'autore descrive botteghe antiche, cortili nascosti, caffè e piccoli musei, organizzati per arrondissement. Le illustrazioni ad acquerello catturano il fascino di una città minuta e segreta, rendendo il volume una guida da consultare e collezionare. Un'opera curiosa che esplora anche le espressioni idiomatiche mondiali, dove gli animali diventano protagonisti di modi di dire intraducibili.