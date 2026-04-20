Guida completa al Modello 730 precompilato 2026: scadenze, novità e istruzioni per l’uso

Tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi 2026: dalle date di avvio dell’invio alla gestione delle spese sanitarie, fino alle nuove detrazioni per figli e istruzione.

Il calendario fiscale per la stagione 2026 segna un appuntamento cruciale per milioni di contribuenti italiani, chiamati a regolare i conti con l’Erario tramite la dichiarazione dei redditi. Il fischio d’inizio per questa operazione è fissato per il 30 aprile, data in cui il Modello 730 precompilato viene reso disponibile sul portale telematico dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso al documento avviene esclusivamente attraverso strumenti di identità digitale certificata come SPID, CIE o CNS, garantendo una sicurezza massima nella gestione dei dati sensibili. In una prima fase, il documento appare in sola lettura, permettendo al cittadino di prendere confidenza con i dati precaricati. Successivamente, il sistema abilita le funzioni di modifica e invio. Per chi desidera ottenere un rimborso del credito d’imposta già con la busta paga di luglio o con il cedolino della pensione di agosto, la strategia dell’invio precoce risulta fondamentale. La scadenza definitiva per l'invio è fissata al 30 settembre, termine oltre il quale la dichiarazione sarà considerata tardiva. Un aspetto di primaria importanza è legato allo scudo dei controlli offerto dall’Agenzia delle Entrate. Accettare il Modello 730 senza apportare modifiche ai dati inseriti dal fisco, basati sulle informazioni ricevute da enti, banche e assicurazioni, consente di beneficiare di una riduzione drastica dei controlli documentali. Tuttavia, se il contribuente decide di integrare la dichiarazione inserendo nuove spese, come ad esempio le erogazioni liberali verso enti del terzo settore o altre detrazioni non censite, lo scudo decade proporzionalmente. In tale eventualità, il contribuente torna a essere il responsabile diretto della conservazione cartacea di tutta la documentazione per almeno cinque anni. È fondamentale comprendere la logica di calcolo che sottende alla dichiarazione: per i redditi fino a 15.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è stata incrementata a 1.955 euro, consolidando la fascia di esenzione totale dalle imposte, mentre per i redditi superiori si applica un sistema di solidarietà che calibra il beneficio fiscale in base alla capacità contributiva effettiva del singolo. La gestione delle detrazioni per i carichi di famiglia rimane uno dei punti più complessi della dichiarazione. Il sistema propone i dati dell’anno precedente, ma spetta al cittadino validare la persistenza dei requisiti reddituali. Per il 2026, il quadro delle detrazioni include i figli nati nel 2025 e quelli di età compresa tra i 21 e i 30 anni, mentre per i minori di 21 anni è ormai in vigore l’assegno unico. Per quanto riguarda le spese di istruzione, il limite detraibile è stato innalzato a 1.000 euro, cifra che dovrebbe apparire in automatico qualora le istituzioni scolastiche abbiano trasmesso i flussi telematici. Analogamente, la gestione delle spese sanitarie è stata notevolmente semplificata: non è più necessario accumulare scontrini fisici, poiché il database dell’Agenzia delle Entrate raccoglie già le informazioni necessarie per la validazione online. Resta tuttavia prudente effettuare un controllo incrociato tra il cassetto fiscale e le proprie ricevute, specialmente per acquisti esteri non tracciati. Infine, chi è privo di un sostituto d’imposta, come i disoccupati o i lavoratori autonomi, può presentare il Modello 730 indicando l’assenza di sostituto (lettera A): in caso di credito, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente entro dicembre 2026, mentre in caso di debito, il software genererà i modelli F24 necessari per il versamento





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