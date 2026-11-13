Guida Michelin 2024: Le Sorprese, Le Retrocessioni E I Nuovi Ristoranti Stellati

Scopri le novità della Guida Michelin 2024 con le nuove stelle assegnate, le sorprese retrocessioni e i dettagli sui ristoranti tristellati Uliassi e Cannavacciuolo.

La settantaduesima edizione della Guida Michelin è stata ufficialmente presentata giovedì 12 novembre nel Teatro municipale di Piacenza, confermando l'evento come punto di riferimento assoluto per la alta ristorazione italiana. In questa edizione si registrano cambiamenti significativi nel panorama delle stelle, con sedici nuove attività che conquistano per la prima volta un riconoscimento prestigioso e tre ristoranti che salgono al livello superiore.

Nuovi Riconoscimenti E Cambio Dinamica Stelle

I dati ufficiali rivelano un panorama in evoluzione con un totale di sedici locali che ottengono la loro prima stella, segnando un'espansione significativa nella lista dei migliori ristoranti. Tre strutture hanno raggiunto l'ambita seconda stella, consolidando la propria reputazione di eccellenza continua. Un dettaglio che ha catturato l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori è l'assenza di nuovi ristoranti tristellati, un fenomeno che interrompe una tendenza precedente e modifica l'equilibrio generale della guida.

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Le Grandi Sorprese Tra Le Retrocessioni

La notizia che ha generato maggiore scalpore riguarda il ristorante di Mauro Uliassi a Senigallia, il quale perde una stella scendendo da un prestigioso triplete ottenuto nel 2019 a due stelle. La famiglia Uliassi ha espresso profondo dispiacere ma ha ribadito il rispetto per il giudizio della guida, assicurando che la passione per il lavoro e l'attenzione verso gli ospiti rimangono invariate. Questa retrocessione contribuisce al calo totale dei ristoranti tristellati, che passano da quindici a tredici.

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Posizioni Complesse Tra I Grandi Chef

Antonino Cannavacciuolo affronta un doppio scenario nel suo percorso professionale: il suo bistrot torinese, aperto nel 2017 insieme alla moglie Cinzia Primatesta, perde la stella, mentre Villa Crespi ad Orta San Giulio mantiene intatte le tre stelle. Lo chef napoletano ha ammesso pubblicamente di aver sbagliato qualcosa, attribuendo parte delle difficoltà ai cambiamenti nella conduzione del locale e alla necessità di un impegno più costante per recuperare il terreno perduto a Torino.

Chiusure E Trasferimenti Influenzano L'Elenco

Il caso di Carlo Cracco illustra come la stabilità operativa influenzi direttamente i riconoscimenti, dato che Cracco Portofino esce dalla guida a causa della chiusura del locale, sebbene si stia preparando un trasferimento a Rapallo. Anche altri nomi storici come Lido 84, Santa Elisabetta e La Trattoria Enrico Bartolini risultano assenti dalla selezione attuale. Inoltre, il ristorante San Domenico di Imola, guidato dallo chef Max Mascia, scende da due a una stella dopo decenni di presenza nell'élite culinaria.