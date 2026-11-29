Scopri come vedere tutte le partite del Genoa nella stagione 2026/27. Guida completa su DAZN, Sky, NOW e Mediaset per Serie A e Coppa Italia.

La stagione calcistica 2026/27 si appresta a iniziare e per i tifosi del Genoa la domanda è sempre la stessa: come seguire ogni singola azione della propria squadra? La risposta risiede nella complessa mappatura dei diritti televisivi italiani, che assegna le trasmissioni del campionato e delle coppe a diversi fornitori di contenuti digitali e satellitari. Per non perdere nemmeno un minuto dell'annata sportiva dei rossoblù, è fondamentale conoscere con precisione quale piattaforma detiene i diritti per quale tipo di incontro.

Il panorama delle trasmissioni calcistiche in Italia vede protagonista DAZN come l'unico operatore in grado di garantire la copertura totale dei match di Serie A. La piattaforma digitale ha acquisito i diritti completi del campionato, trasmettendo tutte le 380 gare della stagione regolare. Questa posizione di monopolio sulla Serie A rende DAZN uno strumento indispensabile per chi desidera monitorare l'intero cammino del Genoa in campionato, senza doversi accontentare di frazioni della programmazione.

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Il ruolo esclusivo di DAZN per la Serie A

DAZN detiene i diritti televisivi esclusivi per la Serie A, coprendo integralmente il torneo con le partite in diretta. La piattaforma offre un pacchetto che include anche la Serie B, la Liga spagnola, l'Europa League e la Serie A femminile. Per i tifosi del Genoa, questo significa che per seguire in diretta tutte le 380 giornate del campionato, DAZN rimane l'unica opzione legale e completa, poiché Sky e NOW possono trasmettere solo un numero limitato di incontri per turno.

Oltre alla Serie A, il catalogo di DAZN si estende ad altri importanti tornei continentali e nazionali. La piattaforma trasmette le migliori sfide della Conference League e offre una copertura capillare del secondo e terzo livello del calcio italiano. Questa vastità di contenuti rende l'abbonamento a DAZN la scelta strategica principale per gli appassionati di calcio che non vogliono saltare nessuna partita del Genoa nel campionato di vertice.

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Limitazioni di Sky e Now Sport

Sky Sport e Now Sport rappresentano alternative valide ma parziali alla visione completa del campionato. Su Sky è possibile vedere tre partite di Serie A a giornata, insieme a tutti i match di Serie B e Serie C. La pay-tv trasmette anche le coppe europee e il calcio estero, tra cui la Ligue 1 francese e la Bundesliga tedesca. Tuttavia, per il Genoa in Serie A, Sky non garantisce la visione di tutte le partite, limitandosi a una selezione rotativa.

Analogamente, il pass Sport di Now offre agli abbonati la possibilità di seguire tre partite di Serie A per ogni giornata. Come per Sky, questa quota rappresenta solo una piccola percentuale del totale dei match stagionali. Anche se Now include nella sua offerta tutta la Serie B e tutta la Serie C, non può coprire l'intero cammino del Genoa nel massimo campionato. L'utente che si affida esclusivamente a queste piattaforme potrebbe perdere diverse partite cruciali della squadra ligure.

Diretta Mediaset per Coppa Italia e gratuiti

Per quanto riguarda la Coppa Italia, la situazione è nettamente differente e più favorevole per chi cerca opzioni gratuite. Le partite della coppa nazionale vengono trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. La programmazione varia in base al turno e alla fascia oraria, ma l'accesso è disponibile senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento a piattaforme a pagamento.

I tifosi rossoblù potranno quindi seguire l'intero percorso del Genoa in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset. Questo include la visione digitale su servizi come RaiPlay o Mediaset Infinity, a seconda delle convenzioni specifiche del momento. La gratuità delle trasmissioni di Coppa Italia permette a un pubblico più ampio di sostenere la squadra anche in questo torneo, senza barriere economiche per l'accesso ai contenuti.

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In sintesi, la strategia ottimale per un tifoso del Genoa nella stagione 2026/27 richiede una comprensione chiara di questa frammentazione. Per la Serie A, DAZN è l'unica via per la completezza. Per la Coppa Italia, Mediaset offre una copertura totale e gratuita. Sky e Now fungono da complementi per match specifici o per chi è già abbonato ad altri servizi correlati. La scelta dipende quindi dalle priorità di visione del singolo appassionato.