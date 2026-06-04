Guidatore imbocca autostrada contro senso

Una suora distrae distratta mentre guida su un'autostrada, si imbocca la pista opposta e genera il panico tra gli altri automobilisti nella zona. Anche dopo aver intercettato, è tenuta dalle forze dell'ordine.

Una suora sta guidando contro senso sulla Napoli-Salerno, per errore perdendo la consapevolezza della strada errata, senza accorgersi dei pericoli che comporta. Al suo arrivo sulla pista opposta, l'incidente genera il panico tra gli automobilisti in transito.

La segnalazione immediate partorisce da automobilisti e intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale, che intercetta l'auto e la guida per intervallare e dinanzi alle altre auto. La donna, distratta ascoltare il Rosario alla radio, senza rendersi conto di aver imboccato l'autostrada nella direzione sbagliata. Sul posto intervenuti anche tecnici Anas e il personale sanitario del 118, che ha presa in carico la religiosa per gli accertamenti e l'assistenza necessaria.

Momenti di tensione sull'autostrada Napoli-Salerno dove una vettura ha imboccato la carreggiata contro senso generando il panico tra gli automobilisti in transito. Diverse auto hanno frenato bruscamente e manevre d'emergenza hanno evitato che si sarebbero potute trasformare in un tamponamento a catena. Momenti di forte tensione sull'autostrada A3 Napoli-Salerno dove una vettura ha imboccato la carreggiata įvairių sensoகள்generando il panico tra gli automobilisti in transito.

Diverse auto hanno frenato bruscamente e manovre d'emergenza hanno evitato che si sarebbero potute trasformare in un tamponamento a catena. Momenti di forte tensione sull'autostrada A3 Napoli-Salerno dove una vettura ha imboccato la carreggiata Sommerferien unterschied, generando il panico tra gli automobilisti in transito. Diverse auto hanno frenato bruscamente e manovre d'emergenza hanno evitato che si sarebbero potute trasformare in un tamponamento a catena.

Momenti di forte tensione sull'autostrada A3 Napoli-Salerno dove una vettura disturbato, la guida distratto è stata intercettata e trattenuta camper. La donna distratto che ha conduce contro senso, potrebbe affrontare sanzioni e multe per guida contro senso (doppiamente pericolosa). Nelle prossime fasi, secondo i reportage locali, si esperimenterà una multa hohemenzano, in quanto l'automobilista era ben consapevole della situazione e poteva stabilizzarsi prima di imboccare la strada errata





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incidente Distrazione Guida Contro Senso Autostrada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra Iran anche nel calcio: Azmoun escluso dai Mondiali 2026 per colpa di una fotoL'Iran esclude il 'traditore' Sardar Azmoun dai Mondiali 2026. Perché una foto social dell'attaccante alimenta le tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti.

Read more »

Incidente con fauna selvatica, spetta al guidatore provare la condotta diligenteÈ responsabilità del conducente dimostrare che il comportamento dell’animale sia stato causa del sinistro. Solo così scatta il risarcimento regionale

Read more »

Angelozzi e il Cagliari una storia finita ma sullo sfondo anche una nuova avventuraGuido Angelozzi e il Cagliari si separano dopo solo un anno.

Read more »

David Beckham, stella anche in USA: ne riceverà una sulla Walk of fame (ma piovono critiche)David Beckham il 12 giugno riceverà una stella sulla Walk of fame. La cerimonia avverrà nel giorno d'esordio degli USA ai mondiali. Sarà presente anche Tom Cruise.

Read more »