Scopri come leggere i codici sulle uova, verificare la freschezza e garantire la sicurezza alimentare seguendo i consigli del Crea e le evidenze dell'inchiesta Report.

Dopo la trasmissione del servizio "I peli nell'uovo" su Rai 3 il 15 novembre, condotto da Giulia Innocenzi, i consumatori italiani si trovano di fronte a un interrogativo cruciale: come distinguere realmente la qualità e la sicurezza delle uova disponibili sul mercato? L'inchiesta ha portato alla luce critiche sulle condizioni igieniche e sulla tracciabilità all'interno degli allevamenti industriali, spingendo l'attenzione verso strumenti concreti che ogni acquirente può utilizzare per tutelare la propria salute e scegliere prodotti affidabili.

Lettura del codice e origine degli allevamenti

La prima azione da compiere per selezionare un prodotto di qualità consiste nell'analizzare il codice alfanumerico stampato direttamente sul guscio, una informazione obbligatoria che rivela immediatamente la storia dell'alimento. Il primo numero indica il metodo di allevamento, dove lo zero certifica la produzione biologica garantita da spazi esterni e mangimi specifici, mentre l'uno corrisponde alle galline allevate all'aperto e il due a quelle libere in capannone chiuso. Il numero tre segnala invece il sistema di allevamento in gabbia, caratterizzato da spazi ridotti per gli animali.

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Oltre al sistema di allevamento, le due lettere successive identificano il Paese di produzione, con la sigla IT che conferma l'origine italiana dell'uovo. Questo prefisso è seguito dal codice del comune, dalla sigla della provincia e dal numero identificativo dell'allevamento, garantendo una tracciabilità completa dalla culla alla tavola. Tale sistema permette al consumatore di verificare non solo dove è stato deposto l'uovo, ma anche in quale struttura specifica, aumentando la trasparenza dell'intera filiera produttiva.

Controlli sulla freschezza e conservazione domestica

Per garantire la sicurezza alimentare, è fondamentale verificare la data di deposizione, poiché il termine minimo di conservazione per le uova fresche non può superare i ventotto giorni dalla deposizione. Esiste inoltre la categoria "extra fresche", utilizzabile solo fino al nono giorno successivo alla deposizione, momento in cui la legge impone l'indicazione chiara della data di raccolta e del termine di scadenza sulla confezione per tutelare l'acquirente.

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Il Crea raccomanda di conservare le uova in frigorifero all'interno della confezione originale, evitando gli alloggiamenti aperti dello sportello dove le oscillazioni di temperatura sono più frequenti e dannose. È sconsigliato lavare le uova prima della conservazione, poiché questa pratica può danneggiare la cuticola, la sottile barriera protettiva naturale del guscio che protegge dall'ingresso di batteri. Per preparazioni che prevedono uova crude, come il tiramisù o la maionese, la scelta più prudente è utilizzare uova o ovoprodotti pastorizzati per eliminare qualsiasi rischio.

Miti da sfatare su colore e consistenza

Un falso mito diffuso riguarda il colore del tuorlo, spesso considerato erroneamente come prova di genuinità o di allevamento all'aperto; in realtà, il tono arancione intenso dipende principalmente dai pigmenti presenti nel mangime dell'animale. Analogamente, il colore del guscio, sia esso marrone o bianco, non offre alcuna indicazione sulla qualità nutrizionale o sulla sicurezza, essendo determinato esclusivamente dalle caratteristiche genetiche della gallina che ha deposto l'uovo.

L'aspetto del guscio rimane comunque un indicatore valido: le uova di categoria A devono presentare una superficie pulita e integra, ed è opportuno scartare quelle con crepe, rotture o evidenti tracce di sporco che potrebbero compromettere l'integrità del prodotto. Anche la consistenza dell'albume offre spunti, poiché nelle uova molto fresche tende a essere denso e raccolto attorno al tuorlo, diventando più liquido con il passare del tempo, sebbene questo non costituisca un esame microbiologico definitivo.

Limiti dei test fai-da-te e rischi biologici

Il celebre test dell'acqua, che consiste nell'immergere l'uovo in un bicchiere per valutarne l'invecchiamento, presenta importanti limiti nella valutazione della sicurezza. Con il passare dei giorni la camera daria allinterno aumenta facendo galleggiare l'uovo, ma il galleggiamento non significa necessariamente che il prodotto sia avariato. Di conseguenza, un uovo che rimane sul fondo non garantisce affatto l'assenza di batteri patogeni come la salmonella, rendendo la cottura completa l'unico metodo sicuro per ridurre i rischi di infezioni.