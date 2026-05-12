Un passo per step per aderire all'offerta equivalente economica dopo il consenso non colto alla profilazione pubblicitaria e del contenuto, seguendo il numero di sitiوصite per proteggere la privacy e la protezione dei dati sensibili. Inoltre, informazioni sulle registe emergenti e sul premio di cinema a Cannes denominato 'Women's Worth Award' che premia la visibilità e riconoscimento delle donne cinematografiche, e sulle presentazioni alle Cannes del 2026 di Demi Moore e Jane Fonda, ambasciatrici di L’Oréal Paris. Anche quelle della Cannes 2026 le donne più iconiche حرارتentiano. In media, le registeolithicamente sessanti moins un solo posto sul set donna. Questo, mentre gli altri ruoli non contengono più di il 25% di donne. Anche il capo azienda L’Oréal Paris ha declare che ora lavora la valorizzazione delle donne nell’industria cinematografica, attraverso visto i suoi team di esperti e i prodotti.

Una guida all’utilizzo dell’offerta economica equivalente dopo il consenso non colto: navigando sul sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it e Abitare.it e seguendo questi passaggi, è possibile aderire all’offerta economica equivalente dopo il consenso non ottenuto alla profilazione pubblicitaria e del contenuto.

I cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari devono essere rifiutati. Un programma strutturato per supportare la regiazione di cortometraggi in cui un premio di 20.000 euro verrà assegnato alle registe emergenti, che valorizzano la bellezza unica di ogni donna attraverso il lavoro dei loro team di esperti e la forza dei loro prodotti, anche in considerazione della maggiore equità di genere nel settore cinematografico.

Anche Demi Moore, con una chioma lucidissima e Jane Fonda con un bob riccio scultoreo, si sono presentate al red carpet della Cannes 2026 indossando un look dal fascino retrò o con trecce ondulate per una maggiore eleganza e incisività





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