Guide giorno per giorno alle partite più interessanti del mondiale

Una guida dettagliata delle gare più interessanti del mondiale, con orari e descrizioni dettagliate.

Anche se le nostre latitudini l'entusiasmo è comprensibilmente ai minimi termini, il resto del mondo si sta preparando per la grande festa del calcio. Vista l'espansione voluta per ragioni prevalentemente economiche dalla Fifa, dall'11 al 28 giugno si giocherà la fase a gironi più lunga della storia della Coppa del Mondo.

Gli orari spesso assurdi ed alcune scelte poco comprensibili renderanno difficile scegliere quali partite seguire, ecco perché abbiamo pensato di offrirvi una guida giorno per giorno delle gare più interessanti di questo strano mondiale nordamericano





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