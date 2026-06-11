Guide per affrontare l'esame con maggiore lucidità

Una guida per aiutare i ragazzi a gestire le emozioni durante le settimane precedenti le prove, fornendo consigli pratici per affrontare l'esame con maggiore consapevolezza e lucidità.
Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).
Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti potranno mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.
In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'. La preparazione - ovvio- è fondamentale, ma imparare a gestire le emozioni fa la differenza tra subire l'esame e affrontarlo con consapevolezza.
E, come ricorda l'esperto, «nel momento in cui diventi padrone del tuo respiro, diventi padrone della tua mente e della tua vita»Cinquecentomila ragazzi e ragazze che, proprio in questi giorni, si stanno preparando all'esameA Milano al via l'Ocean Film Festival Italia con il docufilm sull'apneista Mike Maricdifficoltà di concentrazione e timore del giudizio finale sono tra le emozioni più comuni che accompagnano queste settimane, immediatamente precedenti alle prove. Maper affrontare l'esame con maggiore lucidità, assicura Maric, è nascosto in un gesto che compiamo ogni giorno, migliaia e migliaia di volte, senza pensarci: Proprio durante il suo esame, ha vissuto infatti quello che oggi racconta come il suo momento di svolta.per la prima volta, padrone della situazione.
Capii che davanti a me avevo dei docenti che non mi conoscevano e quindi avevo l'occasione per dimostrare il mio valore». Quando ansia e agitazione prendono il sopravvento, Marić invita a 'Chiudere gli occhi e concentrarsi sul flusso dell'aria che entra ed esce dal naso e, mentalmente, contate fino a cinque durante l'espirazione. Un modo immediato per rallentare il ritmo interno, interrompere il circolo dei pensieri negativi e ritrovare calma e lucidità'.
(Getty Images) L'episodio ha segnato l'inizio di un percorso, un cambiamento di rotta totale che lo ha portato a diventare quel che è. Dall'insicurezza scolastica al primo posto nel test di Medicina all'Università di Pavia, fino alla laurea con lode e alla carriera accademica. La respirazione, segreto di longevità. I consigli di Ongaro, medico degli astronauti, e Maric, apneistala preparazione è fondamentale, ma imparare a gestire le proprie emozioni può fare la differenza tra subire l'esame e affrontarlo.
(dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su) fanno parte tre tecniche semplici e immediate per gestire paura, ansia, agitazione e attacchi di panico. Sono Gli studenti possono utilizzarli nei giorni precedenti la maturità, mentre studiano. Ma anche poco prima di entrare in aula o persino nei minuti che precedono il colloquio orale. Una banalità?
Può darsi ma tanto vale provare. Quando ansia e agitazione prendono il sopravvento, Marić invita a 'Chiudere gli occhi e concentrarsi sul flusso dell'aria che entra ed esce dal naso e, mentalmente, Un modo immediato per rallentare il ritmo interno, interrompere il circolo dei pensieri negativi e ritrovare calma e lucidità nei momenti di maggiore pressione'.
Percorrerne lentamente il contorno con l'indice dell'altra, inspirando mentre si sale lungo il dito ed espirando mentre si scende: un altro gesto molto semplice che aiuta a rallentare il respiro, focalizzare l'attenzione sul presente e recuperare rapidamente il controllo emotivo prima di un esame, un colloquio o qualsiasi situazione stressante. Per le situazioni di maggiore tensione emotiva, Maric propone la respirazione 'Due Tempi' (Sneak In).
'abbassare la frequenza cardiaca e a generare una sensazione immediata di calma, particolarmente utile quando si avvede il rischio di perdere il controllo delle proprie emozioni'
Esame Lucidità Emozioni Consegno Preparazione
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Una macchina da gioco al Mondiale: il record dell'Italia di Mancini minacciato da una big'Sono stati 4 anni dove non abbiamo mai perso, con un record che è ancora lì di 37 partite senza sconfitte.
Read more »
Ultimatum, da una condizione irrevocabile a una farsa tragicaParola latina adottata dal linguaggio diplomatico per la proposta definitiva tra Stati prima di arrivare ad un aperto conflitto
Read more »
La morte di Angela Azzaro: un intellettuale, una giornalista e una femministaL'associazione Angelessa nasce per custodire e far brillare la sua eredità ideale e quella capacità rara di essere radicale senza rinunciare al dialogo. Il primo impegno è stato la pubblicazione del libro in uscita oggi, giorno in cui Angela avrebbe compiuto 60 anni.
Read more »
Tumore del seno, una donna su 3 è depressa e una su 10 perde il lavoroUna donna su tre con tumore della mammella presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti e l'ansia colpisce quasi la metà delle pazienti, con oltre il 30% che riferisce livelli moderati o severi. (ANSA)
Read more »