Guide per affrontare l'esame con maggiore lucidità

Una guida per aiutare i ragazzi a gestire le emozioni durante le settimane precedenti le prove, fornendo consigli pratici per affrontare l'esame con maggiore consapevolezza e lucidità.

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E, come ricorda l'esperto, «nel momento in cui diventi padrone del tuo respiro, diventi padrone della tua mente e della tua vita»Cinquecentomila ragazzi e ragazze che, proprio in questi giorni, si stanno preparando all'esameA Milano al via l'Ocean Film Festival Italia con il docufilm sull'apneista Mike Maricdifficoltà di concentrazione e timore del giudizio finale sono tra le emozioni più comuni che accompagnano queste settimane, immediatamente precedenti alle prove. Maper affrontare l'esame con maggiore lucidità, assicura Maric, è nascosto in un gesto che compiamo ogni giorno, migliaia e migliaia di volte, senza pensarci: Proprio durante il suo esame, ha vissuto infatti quello che oggi racconta come il suo momento di svolta.per la prima volta, padrone della situazione.

Capii che davanti a me avevo dei docenti che non mi conoscevano e quindi avevo l'occasione per dimostrare il mio valore». Quando ansia e agitazione prendono il sopravvento, Marić invita a 'Chiudere gli occhi e concentrarsi sul flusso dell'aria che entra ed esce dal naso e, mentalmente, contate fino a cinque durante l'espirazione. Un modo immediato per rallentare il ritmo interno, interrompere il circolo dei pensieri negativi e ritrovare calma e lucidità'.

(Getty Images) L'episodio ha segnato l'inizio di un percorso, un cambiamento di rotta totale che lo ha portato a diventare quel che è. Dall'insicurezza scolastica al primo posto nel test di Medicina all'Università di Pavia, fino alla laurea con lode e alla carriera accademica. La respirazione, segreto di longevità. I consigli di Ongaro, medico degli astronauti, e Maric, apneistala preparazione è fondamentale, ma imparare a gestire le proprie emozioni può fare la differenza tra subire l'esame e affrontarlo.

(dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su) fanno parte tre tecniche semplici e immediate per gestire paura, ansia, agitazione e attacchi di panico. Sono Gli studenti possono utilizzarli nei giorni precedenti la maturità, mentre studiano. Ma anche poco prima di entrare in aula o persino nei minuti che precedono il colloquio orale. Una banalità?

Può darsi ma tanto vale provare. Quando ansia e agitazione prendono il sopravvento, Marić invita a 'Chiudere gli occhi e concentrarsi sul flusso dell'aria che entra ed esce dal naso e, mentalmente, Un modo immediato per rallentare il ritmo interno, interrompere il circolo dei pensieri negativi e ritrovare calma e lucidità nei momenti di maggiore pressione'.

Percorrerne lentamente il contorno con l'indice dell'altra, inspirando mentre si sale lungo il dito ed espirando mentre si scende: un altro gesto molto semplice che aiuta a rallentare il respiro, focalizzare l'attenzione sul presente e recuperare rapidamente il controllo emotivo prima di un esame, un colloquio o qualsiasi situazione stressante. Per le situazioni di maggiore tensione emotiva, Maric propone la respirazione 'Due Tempi' (Sneak In).

'abbassare la frequenza cardiaca e a generare una sensazione immediata di calma, particolarmente utile quando si avvede il rischio di perdere il controllo delle proprie emozioni'





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