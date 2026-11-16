Guido Maccabiani muore malore bici: era in pensione da 2 giorni a Brescia

Guido Maccabiani, 66 anni, muore per malore in bicicletta a Brescia. Ingeniere e leader scout, era in pensione da 48 ore quando è avvenuto il tragico evento domenicale.

La comunità bresciana è stata scossa da una tragedia improvvisa avvenuta domenica 15 novembre, quando Guido Maccabiani, 66 anni, è deceduto a seguito di un malore mentre pedalava in bicicletta. L'uomo, figura di grande rilievo nel mondo dello scautismo locale e ingegnere chimico, era stato collocato in pensione appena due giorni prima, il venerdì precedente al decesso.

Dettagli del malore e cronologia eventi

Gli eventi si sono verificati nella giornata domenicale 15 novembre, quando Maccabiani stava percorrendo una salita sul suo mezzo a due ruote. Secondo le ricostruzioni fornite dal Giornale di Brescia, l'uomo ha accusato un malessere improvviso senza alcun contatto fisico con altri veicoli o ostacoli. Dopo alcuni istanti di barcollamento, Maccabiani si è accasciato direttamente sull'asfalto, causando l'intervento immediato di automobilisti presenti che hanno chiamato i soccorsi.

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I testimoni oculari, tra cui gli automobilisti che hanno prestato assistenza, hanno confermato la presenza di polizia durante i rilievi sul luogo dell'accaduto. Maccabiani è stato trasportato di urgenza presso l'Ospedale Civile della città, ma nonostante l'immediatezza dell'intervento medico, le sue condizioni erano già disperate al momento dell'arrivo. Il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero, lasciando la famiglia e i colleghi in uno stato di profondissimo dolore.

Ricordo dello scautismo e ruolo professionale

Guido Maccabiani era un personaggio molto noto e rispettato nel territorio bresciano, principalmente per il suo impegno biennale nella Agesci, l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. Il suo legame con l'organizzazione risale a oltre cinquant'anni fa, quando era entrato giovanissimo nel gruppo Brescia 4. Nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando prima capogruppo e poi assumendo incarichi di vertice per l'intera zona di Brescia.

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Oltre all'attività scout, Maccabiani aveva una solida carriera professionale come ingegnere chimico presso l'azienda Lyondellbasell. Questa professione gli ha permesso di viaggiare extensively all'estero, ampliando i suoi orizzonti culturali e professionali. La sua esperienza e competenza erano altresì riconosciute attraverso la partecipazione al consiglio della Fondazione San Giorgio e la cura del periodico "Scout Notizie", dimostrando una dedizione totale alla comunicazione e all'organizzazione.

Le sue due grandi passioni, lo scautismo e la bicicletta, si sono spesso fuse in progetti concreti. Maccabiani è stato uno dei promotori del campo nazionale per ragazzi intitolato "Esplorazione in bicicletta" ed ha contribuito alla pubblicazione del volume "Avventura in bicicletta". Quest'opera dedicata era specificamente orientata a insegnare ai giovani scout come muoversi con sicurezza e autonomia sulle due ruote, unendo educazione e sport.

Direzione del tragitto e contesto familiare

Al momento del malore, Maccabiani si trovava in un tragitto specifico che lo vedeva tornare dall'oratorio di Gavardo. In quel luogo aveva partecipato all'assemblea dei capi-educatori scout, confermando la sua attiva presenza nella vita associativa fino alle ultime ore. La sua meta finale era il Villaggio Violino, il quartiere residenziale di Brescia dove viveva stabilmente.

La vita personale di Maccabiani era strutturata attorno alla famiglia. Al Villaggio Violino risiedeva con la moglie e una delle sue due figlie. L'altra figlia, nel periodo in cui è avvenuto il decesso, si trovava all'estero per un programma Erasmus, lontana dal nucleo familiare a causa degli impegni di studio internazionali. Questa separazione geografica ha probabilmente reso il colpo ancor più duro per la famiglia rimasta nel territorio bresciano.

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La scomparsa di Maccabiani, avvenuta dopo soli due giorni di pensione, segna la perdita di una figura cardine per lo scautismo bresciano e per la comunità locale. La sua vita è stata caratterizzata da un intenso engagement civile e ricreativo, lasciando un vuoto significativo tra gli ex colleghi di Lyondellbasell e tra i tanti ragazzi e capi scout che hanno beneficiato della sua leadership e del suo entusiasmo per l'avventura ciclistica. Le indagini sulle cause mediche del malore sono concluse, confermando la natura improvvisa e non traumatica dell'evento che ha portato al decesso.