Guido Pietropoli multa 95 euro Tper: l'anziano architetto denuncia la procedura di validazione

Guido Pietropoli, 81 anni, sanzionato 95 euro a Ferrara per mancato timbro. Tper difende la multa nonostante le criticità nel passaggio ai nuovi sistemi digitali.

La vicenda dell'architetto Guido Pietropoli, ottantunenne residente a Ferrara, ha evidenziato le criticità emerse durante la transizione verso i nuovi sistemi di bigliettazione digitale nella rete dei trasporti pubblici locali. L'episodio, accaduto sabato 31 ottobre, ha visto il cittadino sanzionato con un'ammenda di 95 euro, un importo considerato sproporzionato rispetto al costo del titolo di viaggio non timbrato, sollevando interrogativi sulle procedure di validazione attualmente in vigore.

La Disavventura con la Tecnologia di Bordo

Guido Pietropoli ha deciso di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Ferrara, optando per il treno per evitare le difficoltà legate al traffico e alla ricerca di un parcheggio. Una volta giunto in stazione, l'architetto ha acquistato regolarmente due titoli di viaggio, destinati rispettivamente al viaggio di andata e a quello di ritorno, procedendo quindi a salire a bordo del pullman diretto verso il Castello Estense. È proprio in questa fase che si sono presentate le prime difficoltà operative con le apparecchiature presenti sul mezzo.

Also read Silvestri accusa Speranza di aver mentito sulla donazione dei monoclonali durante il Covid

L'anziano viaggiatore ha dichiarato di aver notato almeno due macchinette per la validazione dei titoli, ma ha ricevuto indicazioni precise dal conducente, il quale gli ha ordinato categoricamente di utilizzare l'apparecchio di colore verde. Nonostante la collaborazione iniziale, Pietropoli ha riscontrato notevoli difficoltà nel localizzare lo slot di inserimento del biglietto, una procedura resa più complessa dall'età avanzata e dalla minore familiarità con le tecnologie recenti, costringendolo a chiedere chiarimenti ad altri passeggeri presenti.

Un fellow traveler ha infine suggerito di inserire il biglietto nella parte inferiore della macchina, dove sarebbe posizionato il lettore. L'architetto ha eseguito l'operazione con un forte scetticismo, poiché l'apparecchiatura non ha fornito alcun segno visibile di accettazione o validazione, ma si è comunque seduto准备ando a scendere alla fermata prevista, confidando che la procedura fosse stata correttamente completata.

Advertisement

L'Accusa e la Sanzione Economica

Poco dopo aver eseguito la validazione, è salita a bordo una signora in divisa appartenente al personale di controllo biglietti. La controllore ha richiesto la visione del documento di viaggio e Guido Pietropoli ha mostrato entrambi i titoli, chiedendo spiegazioni su quale dei due fosse stato effettivamente timbrato, dato che il secondo sarebbe stato utilizzato nel pomeriggio per il ritorno. La risposta è stata netta: nessuna delle due tessere presentava il marchio di convalida, rendendo necessaria la sanzione immediata.

L'architetto è stato quindi invitato a mostrare il documento di identità per procedere con l'irrogazione della multa. L'importo fissato è stato di 95 euro, una somma che rappresenta cinquanta volte il costo del biglietto originale. Nel suo racconto, Pietropoli ha espresso sgomento per la sproporzione della sanzione, chiedendo pubblicamente se moltiplicatori superiori o sanzioni di natura fisica non sarebbero stati più efficaci a scopo educativo, sottolineando la difficoltà di accettare una penalità così elevata per un errore tecnico o di comprensione.

La Posizione di Tper e i Problemi Digitali

L'azienda di trasporti Tper ha fornito una risposta ufficiale riguardo alla vicenda, confermando la legittimità della sanzione applicata a Guido Pietropoli. L'azienda ha sottolineato che non vi sono dubbi sulla correttezza della procedura adottata dal personale di bordo, ribadendo l'obbligo di garantire la validità del titolo di viaggio prima della partenza. Tuttavia, Tper ha ammesso l'esistenza di un contesto più ampio che ha creato disagi ai passeggeri meno esperti.

Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, il passaggio dalle vecchie macchinette di carta ai nuovi sistemi di bigliettazione digitale ha creato non pochi grattacapi nella fase di vidimazione dei biglietti. La struttura operativa ha riconosciuto che questa transizione tecnologica sta richiedendo un periodo di adattamento, generando confusione su come interagire correttamente con le nuove apparecchiature disponibili sui mezzi di linea.

Advertisement

L'Impatto sul Cittadino e le Prossime Misure

Nonostante la disponibilità dichiarata dall'azienda a offrire un servizio di facilitazione digitale per assistere i passeggeri meno avvezzi alla tecnologia, la situazione per l'architetto Guido Pietropoli non cambia. La multa di 95 euro dovrà essere comunque pagata, confermando la rigidità dell'applicazione delle norme vigente al momento dell'evento. Per l'ottantunenne, l'esperienza si è conclusa con un amaro ricordo, nonostante le successive spese sostenute per la cultura.

Dopo la sanzione, Guido Pietropoli ha comunque effettuato la sua visita culturale al Castello Estense, acquistando due libri di pregio sugli affreschi di Schifanoia e sulla dinastia degli Estensi per un totale di 80 euro, una spesa giudicata molto appropriata. Ha preferito fare ritorno a piedi alla stazione per il tragitto finale, portando con sé i due biglietti non validi e rinunciando definitivamente all'utilizzo degli autobus per quel giorno, testimoniando come le barriere tecnologiche possano influire negativamente sulla fruibilità dei servizi pubblici da parte degli anziani.