Guidonia Montecelio, ragazzina di 12 anni abusata da un uomo che viveva con lei: arrestato

Un trentasettenne è stato arrestato per aver abusato sessualmente di una ragazzina di dodici anni a Guidonia Montecelio. La vittima, presentata ai familiari come un 'zio', era in stato di sudditanza psicologica. L'uomo dovrà rispondere anche di detenzione di materiale pedopornografico e stupefacenti.

La storia di una minorenne vittima di abusi sessuali e sfruttamento psicologico a Guidonia Montecelio . Una ragazzina di dodici anni è stata costretta a subire violenze sessuali da parte di un uomo di trentasette anni che viveva nella stessa abitazione.

L'uomo, presentato ai familiari come uno zio, ha approfittato della fragilità personale e familiare della giovane per instaurare un rapporto di sudditanza psicologica e affettiva. Il caso è venuto alla luce nel febbraio del 2025 a seguito di una segnalazione per evasione scolastica riguardante il nucleo familiare della minore. Durante un controllo domiciliare effettuato con il supporto dei servizi sociali, le forze dell'ordine hanno riscontrato una situazione di grave degrado abitativo e sociale.

In quella circostanza la ragazzina non era presente in casa e i familiari hanno riferito che era solita trascorrere lunghi periodi con l'uomo. Una volta individuata, la vittima è stata sottratta dall'ambiente di abuso e collocata in una struttura di accoglienza. Grazie al supporto della struttura e dei servizi sociali è stato possibile ricostruire il legame di dipendenza psicologica che legava la minore al trentasettenne.

Nei confronti dell'uomo è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Egli dovrà rispondere delle accuse di atti sessuali con minore degli anni quattordici, detenzione di materiale pedopornografico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda evidenzia le dinamiche complesse di manipolazione e controllo in cui possono cadere vittime giovani e vulnerabili, e sottolinea l'importanza del tempestivo intervento dei servizi sociali e delle autorità competenti a proteggere i minori.

La gravità delle accuse, che includono anche la detenzione di materiale pedopornografico e stupefacenti, aggrava la posizione giuridica dell'imputato e richiama l'attenzione sulla necessità di monitorare con attenzione le reti relazionali dei minori, specialmente quando si instaurano rapporti con adulti non legittimati dal contesto familiare. La comunità locale segue con preoccupazione l'evoluzione del caso, che ha scosso l'opinione pubblica per la sua brutalità e la vulnerabilità della vittima.

Le autorità ribadiscono l'impegno nel contrasto a ogni forma di sfruttamento sessuale minorile e nella tutela dei diritti dei bambini, invitando i cittadini a segnalare situazioni sospette. La struttura di accoglienza che ha preso in carico la ragazzina fornisce supporto psicologico e sociale per favorire il percorso di recupero, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.

L'uomo, nel frattempo, rimane agli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di impedire qualsiasi contatto con la vittima e di preservare le prove raccolte. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di potenziare i sistemi di prevenzione e di intervento precoce, soprattutto in contesti di degrado sociale e familiare, dove i minori possono risultare particolarmente esposti a rischi di abuso e sfruttamento





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