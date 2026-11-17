Un'analisi delle uscite controverse di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, dalle accuse di molestie alle polemiche con le colleghe e le dimissioni.

Il nome di Guillermo Mariotto, storico giurato di Ballando con le Stelle, è da tempo legato a numerose polemiche per dichiarazioni giudicate eccessive e comportamenti controversi all'interno dello studio di Rai 1. La recente discussione con Barbara D'Urso rappresenta solo l'ultimo episodio di una lunga serie di interventi che hanno spesso scatenato indignazione e richieste di chiarimenti ufficiali.

Le controversie passate con le concorrenti

Nel 2017, Alba Parietti aveva contestato apertamente i voti bassi ricevuti dal giurato, sostenendo di essere stata giudicata in modo superficiale. Le tensioni erano proseguitate per settimane, portando la showgirl a schierarsi nuovamente con Barbara D'Urso in difesa di una collega, definendo Mariotto sgradevole mentre lodava la professionalità dell'interlocutrice.

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Nel 2018, le critiche si erano concentrate su un commento riguardante la danza tra uomini. Mariotto aveva affermato che vedere due uomini ballare insieme avrebbe potuto confondere un bambino, una dichiarazione che aveva generato un'ondata di reazioni negative sui social network e critiche feroci da parte dell'opinione pubblica.

Anche le prese in giro dirette verso le concorrenti avevano alimentato il dibattito. Nel 2019, Mariotto aveva definito Nunzia De Girolamo una "pasta asciutta senza condimento" e una "pasta scotta", provocando una reazione dura della conduttrice, che aveva accusato il giurato di lasciare che le proprie antipatie condizionassero i giudizi in diretta.

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I conflitti con le colleghe di giuria

Non sono mancate le divergenze con le altre membri della giuria. Nel 2022, Mariotto aveva avuto un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli, definendola in modo provocatorio dopo che la giornalista aveva criticato l'esibizione di Iva Zanicchi. Queste dinamiche hanno contribuito a creare un'atmosfera tesa tra i membri del panel.

Milky Carlucci, la conduttrice del programma, è intervenuta più volte per fermare le uscite fuori luogo dello stilista. In una circostanza riguardante Suor Cristina, il 2019, Milly aveva interrotto bruscamente le fantasie del giurato con un netto "Noo, non possiamo", segnalando i limiti accettabili del dibattito in televisione.

Le accuse di molestie e l'allontanamento

Il contesto si è gravemente deteriorato nel 2024, quando Mariotto è finito sotto accusa per comportamento inappropriato. La senatrice Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, ha denunciato il contatto fisico non desiderato verso i maestri di ballo Luca Favilla e Nikita Perotti, definendolo una molestia in un luogo di lavoro.

Mariotto si era difeso definendo l'accaduto un incidente e un caso isolato, negando di essere stato consapevole del gesto. Le polemiche erano state alimentate anche da battute sui pantaloni aderenti dei professionisti e da proposte di scambi di favori per voti più alti, sollevando interrogativi etici sul ruolo del giurato.

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Le dimissioni e le scuse pubbliche

La situazione ha raggiunto un punto di non ritorno durante la semifinale dell'anno in corso, quando Mariotto ha lasciato improvvisamente lo studio durante l'esibizione di Amanda Lear. Inizialmente si è parlato di un malore dovuto allo stress, ma lo stilista ha poi giustificato l'assenza con un'emergenza lavorativa presso la maison Gattinoni.

Di fronte al clamore mediatico, Guillermo Mariotto ha inviato una messaggio di scuse, riconoscendo di aver mancato di rispetto alla conduttrice Milly Carlucci, all'emittente Rai e al pubblico. Ha spiegato che l'allontanamento era dovuto a fattori personali e lavorativi, chiedendo perdono per il comportamento tenuto durante la diretta televisiva.