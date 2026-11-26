I vertici militari della Guinea-Bissau hanno annunciato il rinvio delle elezioni nel novembre 2028, violando la promessa di transizione di un anno dopo il golpe che ha portato Umaro Sissoco Embalo al potere.

I vertici militari della Guinea-Bissau hanno annunciato ufficialmente il rinvio delle elezioni presidenziali e legislative, stabilendo che il voto si terrà nel novembre 2028. Questa decisione, resa nota giovedì 26 novembre 2025 da Bissau, segna un chiaro allontanamento dalla scadenza di un anno promessa inizialmente dai golpisti dopo il colpo di Stato avvenuto lo scorso anno. Il decreto emanato dal presidente di transizione, il generale di divisione Horta Inta-a, conferma che il paese non possiede attualmente i requisiti tecnici, materiali e finanziari necessari per organizzare uno scrutinio credibile e rispettoso delle normative democratiche.

Dettagli del Decreto e Nuove Scadenze Elettorali

Il documento ufficiale发布ato dal governo provvisorio della Guinea-Bissau specifica che le elezioni, che erano state inizialmente programmate per il mese successivo alla pubblicazione dell'avviso, vengono posticipate di circa due anni. La nuova data fissata per il momento è il novembre 2028, un periodo che rappresenta un significativo allungamento dei tempi previsti per il ritorno alla normalità costituzionale. La giustificazione fornita dalle autorità militari ruota attorno all'incapacità attuale dello stato di garantire le risorse logistiche e economiche indispensabili per una tornata elettorale trasparente.

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Questa modifica radicale del calendario politico si inserisce in un contesto di crescente incertezza istituzionale. Il generale Horta Inta-a ha sottolineato come la mancanza di infrastrutture adeguate e fondi sufficienti comprometterebbe la legittimità del processo decisionale futuro. Di conseguenza, il potere rimane saldamente nelle mani dei militari, che hanno assunto il controllo diretto delle leve statali con la giustificazione di dover prima risolvere le criticità strutturali del paese prima di poter consegnare il potere ai civili.

Reazioni di ECOWAS e Posizioni dei Attori Politici

La decisione dei vertici militari ha suscitato immediata attenzione da parte della comunità internazionale, in particolare dal blocco regionale ECOWAS. L'Organizzazione degli Stati dell'Africa Occidentale aveva precedentemente esortato i leader della Guinea-Bissau a intraprendere una transizione breve, strutturata e trasparente verso il ritorno al governo civile. La richiesta internazionale mirava a ristabilire rapidamente la democraticità e a prevenire un'ulteriore destabilizzazione della regione, vista la natura prolungata del blocco attuale.

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In contrasto con le pressioni esterne, il primo ministro Ilídio Vieira Té ha recentemente dichiarato che le condizioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni nel dicembre 2025 non erano ancora soddisfatte. Tuttavia, il capo del governo provvisorio non ha fornito una nuova tempistica precisa, lasciando aperta la questione su quando esattamente si potrebbero verificare i presupposti per il voto. Questa posizione riflette una frattura interna alla narrazione ufficiale, dove da un lato si ammette l'impossibilità di procedere, dall'altro si cerca di mantenere una facciata di normalità temporanea senza impegnarsi su una data concreta.

Contesto Storico e Impatto Socio-Economico

La Guinea-Bissau, una nazione di lingua portoghese situata in Africa Occidentale, ha una lunga e triste storia di colpi di Stato militari che hanno periodicamente interrotto la sua stabilità politica. L'evento scatenante dell'attuale crisi si è verificato lo scorso novembre, quando l'esercito ha preso il potere interrompendo le elezioni presidenziali in corso e rovesciando il presidente in carica, Umaro Sissoco Embalo. Embalo, che era candidato per un nuovo mandato, è stato deposto con la forza, segnando l'inizio di un periodo di transizione che si è rivelato molto più lungo del previsto.

Oltre alle instabilità politiche, il paese affronta sfide economiche significative. La Guinea-Bissau è nota come un punto di transito cruciale per il traffico di cocaina diretto verso l'Europa, una dinamica che influenza le sue dinamiche interne e le relazioni internazionali. Questa combinazione di fragilità istituzionale e interessi criminali transnazionali rende ancora più complessa la gestione della transizione verso un governo civile legittimo. Il rinvio delle elezioni al 2028 amplifica le preoccupazioni per la capacità dello stato di garantire sicurezza e stabilità a lungo termine, lasciando i cittadini in uno stato di attesa indefinita per il ritorno della democrazia piena.