L'operato delle autorità guineane a Siguiri ha scatenato una crisi umanitaria con oltre 160mila espulsi e violenti scontri. Il contesto regionale evidenzia le sfide del settore informale africano.

All'inizio di novembre, le autorità della Guinea hanno lanciato un'operazione su ampia scala nella regione di Siguiri, nel nordest del paese vicino al confine con il Mali, per espellere decine di migliaia di cercatori d'oro stranieri senza autorizzazione. Questo territorio, ricco di riserve aurifere che attirano minatori artigianali da Mali e Burkina Faso, è diventato il centro di una controversa crackdown governativa mirata a bloccare le attività illegali nel settore estrattivo.

Proporzioni dell'Espulsione e Reazioni Regionali

Secondo le stime delle autorità del Mali, dove si sono riversati in massa questi lavoratori, gli espulsi sono stati circa 160mila. I governi di Bamako e di Ouagadougou hanno dovuto organizzare in tutta fretta dei trasferimenti in camion per riportare a casa i cittadini coinvolti. Tuttavia, le persone allontanate dalla Guinea, tra cui togolesi, beninesi e ivoriani, potrebbero essere il doppio, come segnalato da Jeune Afrique, che preannuncia una grave crisi umanitaria.

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Molte di queste persone sono rimaste senza alloggio e mezzi di sussistenza, creando una situazione di emergenza sociale immediata. La mancanza di alternative economiche per chi vive in queste zone ha reso l'operazione particolarmente delicata e problematica sotto il profilo dei diritti umani e della stabilità regionale nel lungo termine.

Scontri Violenti e Prime Condanne a Siguiri

La tensione è esplosa il 11 novembre a Siguiri con violenti scontri tra minatori informali e abitanti del posto che protestavano contro le nuove restrizioni, da una parte, e le forze di sicurezza, dall'altra. Nel caos degli eventi, una decina di persone è morta nel corso delle violenze che hanno scosso la regione mineraria. La reazione delle autorità non si è limitata alle espulsioni ma ha incluso azioni giudiziarie immediate contro gli operatori locali.

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Contestualmente, nella città di Kankan sono state emesse le prime 194 condanne di minatori informali guineani e stranieri, ritenuti colpevoli di aver svolto attività illegali. Questa mossa punitiva segue la direttia governativa di voler prendere più saldamente il controllo del settore minerario e di tutelare l'ambiente. L'attivista Abdoul Sacko del Forum delle forze sociali della Guinea ha criticato l'approccio, notando che il governo non ha preparato bene il terreno per la popolazione.

Il Contesto Economico Regionale e Impatto Sociale

Molte persone che vivono e lavorano nell'area di Siguiri, non solo straniere ma anche locali, dipendono economicamente dall'estrazione illegale di minerali. Si calcola che in questa regione centinaia di migliaia di persone basino il loro sostentamento su questa attività, rendendo l'espulsione forzata una scelta economicamente devastante per intere comunità. La mancanza di piani di reinserimento ha aggravato le condizioni di vita della popolazione colpita.

La situazione guineana riflette un fenomeno più ampio che si estende dal Sudafrica al Ghana, dalla Repubblica Democratica del Congo allo Zambia. Le attività minerarie informali danno da lavorare a circa 13,2 milioni di persone in Africa. Questo settore è stimato come il secondo o il terzo a impiegare più manovalanza dopo l'agricoltura e il commercio al dettaglio, evidenziando la sua centralità nell'economia continentale.

Pericoli e Crescita del Settore Informale

Le condizioni di lavoro nel settore sono precarie e molto pericolose, oltre ai rischi quotidiani dell'estrazione, vi è la possibile presenza di organizzazioni criminali e gruppi armati in questi siti minerari controllati da soggetti vari. Nonostante i rischi, il settore minerario informale continua a crescere, come stima l'Iss, anche per la grande richiesta di queste materie prime. Nella sola Repubblica Centrafricana, ci sono 2,6 milioni di minatori artigianali.

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Questo numero rappresenta un aumento di oltre il 2.500 per cento rispetto ai centomila registrati nel 2013. A trainare questa crescita è la crescente domanda di risorse minerarie in un contesto di prezzi elevati delle materie prime. Il settore offre una quota sostanziale della produzione, generando un valore annuo in valuta estera compreso tra i 3 e i 5 miliardi di dollari statunitensi in tutta l'Africa.

Prevalenza e Vulnerabilità dei Lavoratori

Il settore ha svolto un ruolo cruciale nella produzione continentale, rappresentando una quota compresa tra il 32 e il 41 per cento della produzione totale di oro in Africa nel 2022. Tra il 2017 e il 2023, ha coperto una percentuale tra il 52 e il 74 per cento della produzione globale di tantalio. Nonostante i pericoli e le recenti criminalizzazioni, l'estrazione su piccola scala rimane vitale.

La tragedia dei 37 minatori artigianali, tra cui 14 minori, morti per asfissia a Minna in Nigeria lo scorso settembre, ha scatenato indignazione in tutto il paese. Una commissione d'inchiesta ha stabilito che questi decessi, verificatisi in una cella sovraffollata delle forze di sicurezza civile, erano evitabili. Nonostante questi abusi e la crescente disoccupazione giovanile, l'estrazione rimane un'opzione attraente per i giovani africani spinti dalla povertà.