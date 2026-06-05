Guinea: Majuscola vittoria legislativa per la coalizione del presidente Doumbouya, consolidato il suo potere

I partiti a sostegno del presidente guineano Mamady Doumbouya hanno ottenuto la maggioranza assoluta nelle elezioni legislative, rafforzando il suo controllo politico dopo il golpe del 2021 e le presidenziali contestate del 2025. L'opposizione è stata esclusa dal voto a causa dello scioglimento dei suoi partiti.

Le elezioni legislative in Guinea hanno visto la netta vittoria dei partiti che sostengono il presidente Mamady Doumbouya , rafforzando il suo controllo sul paese. Secondo i dati provvisori dell'autorità elettorale, la coalizione Generazione per la Modernità e lo Sviluppo ( GMD ) e i suoi alleati hanno conquistato almeno 100 dei 147 seggi del parlamento, nonostante la distribuzione finale sia ancora in definizione.

Il risultato arriva pochi mesi dopo la vittoria contestata di Doumbouya nelle presidenziali di dicembre, quando l'ex comandante delle forze speciali, salito al potere con un colpo di stato nel 2021, ha ottenuto un mandato di sette anni. Le elezioni, tenutesi domenica insieme a quelle comunali, hanno registrato un'affluenza del 52,87% per le legislative e del 58,51% per le comunali.

Il governo ha giustificato l'esclusione dei principali partiti di opposizione, tra cui quelli dell'ex presidente Alpha Conde e dei leader Cellou Dalein Diallo e Sidya Toure, con il mancato rispetto di obblighi legali come la presentazione dei bilanci. Diallo, dall'esilio, aveva invitato a una "resistenza diretta" a marzo dopo lo scioglimento di circa quaranta formazioni politiche.

La leader elettorale Aminata Toure ha indicato che i partiti hanno otto giorni per contestare i risultati e che eventuali dispute saranno risolte dalle autorità giudiziarie. Questo scenario politico sempre più concentrato solleva interrogativi sul futuro della democrazia e dello stato di diritto in Guinea, paese ricco di bauxite ma attraversato da profonde divisioni





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