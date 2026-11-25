La FIPGC assegna i trofei nella categoria lievitati al Gustus di Napoli. Ecco i vincitori di panettone, ciocco-lievitati e pandoro tra i 30 finalisti selezionati.

Il sipario si è abbassato sulla prestigiosa competizione organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ( FIPGC) presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. L'evento, inserito all'interno del Salone professionale Gustus dedicato all'agroalimentare e alla tecnologia, ha ufficialmente incoronato i vincitori tra i trenta finalisti presenti nelle quattro categorie in gara. La giuria, formata da esperti del calibro di Ciro Chiummo, Antonio Sorrentino, Roberto Cantolacqua, Fabio Albanesi e Francesco Mastroianni, ha valutato con rigore tecnica, struttura e creatività dei prodotti presentati.

Vincitore Panettone e Impatto Tecnico

Il titolo nella categoria panettone è andato a una creazione che ha soddisfatto pienamente i canoni estetici e gustativi italiani, ottenendo il giudizio unanime della giuria come definizione di panettone perfetto. I criteri distintivi hanno premiato un'alveolatura ideale, una struttura solida e un profilo aromatico armonioso che unisce agrumi e vaniglia. Particolarmente rilevante è stata l'abbinamento generoso di sospensioni nell'impasto, elemento chiave che ha arricchito ogni assaggio senza compromettere l'equilibrio complessivo del dolce.

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Il secondo gradino del podio è stato occupato da Francesco Belli, rappresentante della Pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, mentre il terzo posto è andato a Pasquale Pesce della Pasticceria Pesce di Avella, in provincia di Avellino. Matteo Cutolo, Presidente della FIPGC, ha sottolineato come questa edizione abbia dimostrato l'evoluzione continua del settore, dove il rispetto della tradizione si fonde con la ricerca di una personalità unica e una straordinaria capacità innovativa per promuovere la cultura dell'eccellenza artigianale su palcoscenico internazionale.

Trionfo del Cioccolato e Innovazione Salata

Nella categoria dedicata ai dolci al cioccolato, il vero protagonista assoluto è stato il cacao, la cui gestione tecnica ha richiesto un equilibrio delicato per non indebolire la struttura del lievitato. La vittoria è andata a una realizzazione capace di mantenere un'impeccabile struttura nonostante l'importante quantità di cioccolato presente nell'impasto. La giuria ha premiato un gusto pieno, rotondo e decisamente goloso, dove intensità e consistenza trovano una sintesi convincente, confermando l'alto livello tecnico dei partecipanti.

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Il terzo classificato in questa sezione competitiva è stato Pasquale Pesce, nuovamente a rappresentare la Pasticceria Pesce di Avella, dimostrando la solidità della sua posizione nel panorama nazionale. Tuttavia, l'aspetto più rivoluzionario della competizione è stato il successo del panettone salato, una creazione che ha trasformato un'icona della cucina romana in un formato da dolciaria inedito. Questa interpretazione audace ha dimostrato come il grande lievitato possa diventare terreno fertile per la sperimentazione gastronomica senza perdere la propria identità artigianale, conquistando il primo posto e generando grande attenzione tra gli addetti ai lavori.

Pandoro Classico e Riconoscimenti Futuri

La categoria pandoro classico ha visto trionfare Michele Pirro del Café Noir di San Marco in Lamis, un risultato che consolida un successo precedente già ottenuto nella categoria classica. La sua creazione ha convinto la giuria per una forma impeccabile, un'alveolatura omogenea e un colore dorato della crosta perfettamente in linea con la tradizione. Elementi chiave per il successo sono stati il profumo intenso e il sapore deciso della vaniglia, piacevole e ben riconoscibile, che hanno contribuito a definire un prodotto di grande equilibrio e qualità tecnica.

Il bronzo nella categoria pandoro è stato assegnato a Simona Gosta della pasticceria di Piedimonte Matese in provincia di Caserta, completando il podio di una gara che ha messo in luce talenti sparsi su tutto il territorio nazionale. Con questa nuova edizione, la Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria rinnova il proprio impegno nella promozione delle eccellenze professionali, dando visibilità a questi talenti e contribuendo a valorizzare, sia in Italia che nel mondo, il patrimonio di competenze e creatività che rende unica la pasticceria artigianale italiana.