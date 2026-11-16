Guterres pronto a sostenere denuclearizzazione vertice Trump Putin Xi

Il Segretario Generale ONU Antonio Guterres afferma la disponibilità dell'organizzazione a supportare eventuali accordi di denuclearizzazione derivanti dal vertice tra Trump, Putin e Xi Jinping.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha annunciato la piena disponibilità dell'organizzazione internazionale a supportare qualsiasi iniziativa di denuclearizzazione che possa emergere dal prossimo vertice tra i leader di Cina, Russia e Stati Uniti. L'affermazione è stata rilasciata lunedì durante una conferenza stampa tenutasi a Manila, dove Guterres sta partecipando al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Nonostante la mancanza di certezze sull'esito delle trattative, l' ONU si pone come partner tecnico e diplomatico fondamentale per eventuali accordi futuri.

Disponibilità ONU per accordi nucleari

"Se ci sarà un programma di denuclearizzazione, siamo pronti a impegnarci a fondo e a contribuire al suo successo", ha dichiarato esplicitamente Guterres. Il Segretario Generale ha aggiunto che questo risultato rappresenta l'obiettivo auspicato dalle Nazioni Unite, pur riconoscendo onestamente che non è ancora garantito che i leader raggiungano un accordo. L'ONU ha storicamente sostenuto il disarmo nucleare, sottolineando come l'aumento delle tensioni geopolitiche e la crescente rivalità tra le grandi potenze abbiano alimentato i rischi nucleari globali in modo significativo.

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Triplice incontro a Shenzhen il 19 novembre

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump solleverà la questione degli sforzi per ridurre le armi nucleari in occasione di un incontro previsto per il 19 novembre in Cina. Il vertice vedrà la partecipazione dei suoi omologhi russo e cinese, Vladimir Putin e Xi Jinping. La Casa Bianca ha confermato la scorsa settimana l'importanza strategica di questo appuntamento. I tre leader si incontreranno a margine del forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico nella città di Shenzhen, nel sud della Cina, in un incontro considerato unico nel suo genere per la sua focalizzazione esclusiva sul disarmo nucleare.

Tensioni diplomatiche e resistenze di Pechino

L'insistenza di Donald Trump affinché questo incontro si concentri sulla riduzione delle armi nucleari ha irritato Pechino, che da anni si oppone a un dialogo diretto con Washington sul proprio programma nucleare. La Cina ha affermato che sarebbe più appropriato che fossero la Russia e gli Stati Uniti a dialogare direttamente, dati i loro ingenti arsenali nucleari rispetto a quelli cinesi. Questa posizione riflette la resistenza storica di Pechino a discutere i propri arsenali in un contesto che includa direttamente gli Stati Uniti, privilegiando invece accordi bilaterali o multilaterali più ampi.

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Estensione del viaggio asiatico di Trump

Il viaggio di quattro giorni di Donald Trump in Asia include una tappa martedì nelle Filippine, dove il presidente incontrerà i leader dell'ASEAN. Parteciperà inoltre al suo primo incontro del Quad, il gruppo delle potenze indo-pacifiche composto da Australia, India, Giappone e Stati Uniti. Questa riunione si terrà per la prima volta dopo due anni, segnando un ritorno all'attività diplomatica multilaterale del gruppo. L'agenda del viaggio è densa e riflette le priorità strategiche degli Stati Uniti nel-Pacifico.

Impatto economico e crisi Medio Oriente

Parallelamente alle questioni nucleari, Guterres ha reiterato la chiamata dell'ONU per una soluzione diplomatica alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il Segretario Generale ha definito la situazione attuale come "né pace né guerra", con conseguenze devastanti per l'economia globale. Donald Trump è atteso a discutere anche questa questione al vertice con Putin e Xi Jinping. La stabilità economica internazionale dipende fortemente dalla risoluzione di questi conflitti geopolitici complessi e interconnessi.