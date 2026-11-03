Gvm Clinica Mobile Amatrice: Screening Gratuito 5-6 Novembre 2026

Gvm Care & Research porta la clinica mobile ad Amatrice il 5 e 6 novembre 2026. Screening Ecg e consulti gratuiti per celebrare il decennio post-sisma con prevenzione sanitaria accessibile.

Gvm Care & Research organizzerà un'iniziativa sanitaria straordinaria presso il parcheggio del Centro Commerciale Il Corso ad Amatrice, con appuntamenti fissati per giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026. L'unità mobile offrirà screening cardiologici e consulti specialistici gratuiti alla cittadinanza, in un gesto concreto di vicinanza alla comunità locale.

Questa operazione si colloca simbolicamente a dieci anni dal devastante sisma che ha colpito il territorio, rappresentando un atto di rinnovato impegno nella prevenzione sanitaria. L'obiettivo principale è portare la tutela della salute direttamente tra le persone, riconoscendo la prevenzione come un investimento fondamentale per la qualità della vita e il benessere futuro dei residenti.

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Offerta Clinica e Servizi Medici Gratuiti

La clinica mobile, attiva dalle ore 10 alle 18 nei due giorni indicati, permetterà ai cittadini di effettuare screening cardiaci mediante elettrocardiogramma senza alcun costo. Oltre alle verifiche cardiologiche, saranno disponibili consultazioni di medicina interna, ortopedia e chirurgia generale per valutare lo stato di salute generale della popolazione.

Il protocollo di accoglienza includerà la misurazione precisa della pressione arteriosa, del peso corporeo, dell'altezza e della circonferenza vita. I partecipanti riceveranno inoltre la misurazione del profilo lipidico e la compilazione di una carta del rischio cardiovascolare, strumenti essenziali per identificare tempestivamente fattori di pericolo e promuovere un maggiore attenzione al proprio benessere fisico.

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Dichiarazioni del Presidente Ettore Sansavini

Ettore Sansavini, Presidente di Gvm Care & Research, ha dichiarato di aver sentito il dovere di scendere concretamente in campo in un momento così significativo per Amatrice. Ha sottolineato come la salute sia un diritto fondamentale e che la prevenzione costituisca lo strumento più potente per proteggerla, accorciando le distanze tra i cittadini e le cure mediche specialistiche.

Ruolo Sindacale e Riconoscimento Pubblico

Il sindaco di Amatrice ha espresso profonda gratitudine per l'iniziativa, evidenziando come la ricostruzione non sia solo logistica ma anche culturale, sociale ed economica. Ha affermato che la qualità della vita è centrale e che la salute rappresenta una condizione di futuro essenziale, accogliendo con immenso piacere la presenza degli organizzatori e del personale sanitario coinvolto nell'operazione.

Supporto Istituzionale di Paolo Trancassini

L'onorevole Paolo Trancassini, Questore anziano della Camera dei deputati, ha partecipato attivamente alla promozione di questa occasione di incontro, ringraziato specificamente dal sindaco per il suo contributo. Ha espresso soddisfazione per la presenza della struttura sanitaria mobile, sottolineando come portare i servizi direttamente nei territori renda la cura più accessibile e superi le distanze che spesso colpiscono le aree interne.

Questa operazione si inserisce nel più ampio impegno di Gvm Care & Research nel promuovere una prevenzione sempre più vicina alle persone. Attraverso iniziative territoriali mirate, l'organizzazione intende avvicinare i servizi sanitari alla popolazione, garantendo assistenza di qualità anche nei luoghi dove l'accesso alle strutture tradizionali può essere più complesso.