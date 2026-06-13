Gwyneth Paltrow sotto accusa per spot immobiliare in Israele: 'Hai sangue sulle mani'

L'attrice premio Oscar è al centro di una polemica social per aver promosso un lussuoso complesso residenziale a Herzliya, in Israele, scatenando critiche per il contrasto con la crisi umanitaria a Gaza.

Prenditi un minuto per riflettere sui commenti: 'Hai sangue sulle tue mani', 'Palestina libera'. Sono solo alcune delle frasi che spuntano sotto l'ultimo post Instagram di Gwyneth Paltrow .

L'attrice premio Oscar è al centro di una bufera social per aver accettato di fare da testimonial al progetto immobiliare '51 Park', un complesso di lusso composto da due grattacieli di 51 piani ciascuno, situato a Herzliya, cittadina costiera a nord di Tel Aviv, tra le più esclusive di Israele. Nello spot pubblicitario, un'auto si ferma e l'autista chiede: 'New York?

'. Paltrow, sorridente, risponde: 'No, Herzliya'. Il video, pubblicato sui canali ufficiali del progetto, ha scatenato l'ira degli attivisti pro-Palestina, che vedono in questa operazione un messaggio di normalizzazione della situazione nei territori occupati. Il gruppo Melisron, che cura l'operazione, possiederebbe infatti attività commerciali a Ma'ale Adumim, uno dei più grandi insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerato illegale dal diritto internazionale.

Il contrasto tra il lusso sfrenato del complesso - centinaia di appartamenti con vista sul mare, piscine, giardini pensili - e la tragedia umanitaria in corso a Gaza e nel sud del Libano ha infiammato gli animi. Mentre i bombardamenti continuano a mietere vittime civili, la scelta di Paltrow di promuovere una residenza ultra-esclusiva in Israele appare a molti come una provocazione. Critiche arrivano anche da alcuni suoi colleghi e da organizzazioni per i diritti umani.

Non è la prima volta che Gwyneth Paltrow, di origini ebree da parte di padre, si espone sulla questione israelo-palestinese. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, aveva pubblicamente espresso sostegno alle famiglie degli ostaggi israeliani.

Tuttavia, la sua decisione di associare il proprio nome a un progetto immobiliare in un momento di conflitto ha sollevato dubbi sulla coerenza della sua posizione. Al momento, l'attrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per giustificare la scelta, alimentando ulteriormente le polemiche. La vicenda evidenzia come il confine tra impegno sociale e interessi commerciali sia sempre più labile nel mondo delle celebrità, e come ogni mossa venga scrutata e giudicata nell'arena dei social media





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