Hacker in casa: la minaccia IoT su un terzo delle famiglie italiane

Con 100 milioni di dispositivi connessi, il Cyber Resilience Act protegge le case italiane dai cyberattacchi che causano danni fino a 10mila euro a famiglia.

Una famiglia italiana su tre è potenzialmente esposta a gravi rischi di sicurezza informatica all'interno delle proprie mura domestiche. Secondo l'analisi di Consumers Forum, organismo indipendente che riunisce associazioni dei consumatori, imprese e associazioni di categoria, la superficie d'attacco per i cybercriminali si è ampliata enormemente con la proliferazione degli oggetti connessi.

La crescita esponenziale degli oggetti connessi

Le abitazioni italiane stanno registrando un aumento significativo della digitalizzazione, con oltre 100 milioni di dispositivi digitali attualmente in uso. Questa cifra include smartphone, computer, smart TV e tablet, ma si espande rapidamente verso elettrodomestici intelligenti come frigoriferi connessi, caldaie e termostati, nonché sistemi di videosorveglianza e serrature a controllo remoto.

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Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Eumetra, nel 2017 soltanto il 4% delle famiglie possedeva dispositivi per la Smart Home. La situazione è drasticamente cambiata e nel 2026 la percentuale è salita al 33%, interessando quindi una famiglia su tre. Questa transizione verso la domotica avanzata introduce nuove vulnerabilità se non gestita con adeguate precauzioni.

La maggiore quantità di dispositivi collegati a internet comporta inevitabilmente una superficie d'attacco più ampia. Un singolo punto debole, come un router non protetto o una videocamera con password predefinita, diventa facilmente una porta d'ingresso privilegiata per gli hacker. Le conseguenze della compromissione di questi sistemi vanno ben oltre la semplice violazione della privacy personale.

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Rischio finanziario e tipologie di attacco informatico

I criminali informatici possono sfruttare le falle di sicurezza per sottrarre dati personali e bancari, compiere frodi finanziarie o lanciare attacchi ransomware che bloccano l'accesso ai dati chiedendo un riscatto. Inoltre, è possibile manomettere da remoto serrature e allarmi, esponendo le abitazioni al rischio concreto di furti fisici.

Secondo le stime dettagliate da Consumers Forum, i costi per ripristinare la rete domestica, recuperare gli account compromessi e sostituire i dispositivi infetti possono arrivare a 1.500 euro per ogni nucleo familiare colpito. Questa cifra rappresenta solo il costo tecnico immediato e non include le perdite finanziarie dirette.

Nelle situazioni più gravi, caratterizzate da furti di denaro veri e propri, estorsioni e furti d'identità, i danni economici complessivi possono superare i 10.000 euro a famiglia. L'impatto economico è quindi devastante, trasformando una vulnerabilità tecnologica in una crisi finanziaria personale che può richiedere mesi per essere risolta.

Nuove normative e responsabilità dei produttori

Il problema riguarda da vicino una società in cui i consumatori utilizzano quotidianamente la tecnologia per gestire sia la propria vita domestica che le proprie finanze. Sul fronte delle tutele legali, Consumers Forum ricorda che i nuovi obblighi di sicurezza per i produttori previsti dal Cyber Resilience Act entreranno in vigore a dicembre 2027.

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L'organismo intende approfondire il tema nel convegno fissato per il prossimo 18 novembre. L'evento vedrà la partecipazione delle principali autorità di settore, tra cui il Garante Privacy, Agcom, Consob e Banca d'Italia, per discutere delle strategie di protezione e delle nuove normative di compliance.

La crescente interconnessione domestica richiede quindi una maggiore consapevolezza da parte degli utenti e una regolamentazione più stringente per i produttori di dispositivi IoT, al fine di prevenire attacchi che potrebbero destabilizzare non solo la privacy, ma l'intera sicurezza economica delle famiglie italiane.