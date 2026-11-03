Hacker superano sistemi di refrigerazione supermercati Europa e Italia

Attacco coordinato hacker compromette refrigeratori supermercati in Europa e Italia. Temperature salgono a 50 gradi, causando perdite alimentari e chiusure negozi in Francia, Svezia e altre nazioni.

Un attacco informatico coordinato ha colpito i sistemi di refrigerazione di grandi catene di supermercati in Europa e in Italia, causando perdite alimentari massive e chiusure temporanee. I colpevoli hanno manipolato a distanza le temperature dei freezer, facendole schizzare da valori sotto lo zero a oltre 50 gradi Celsius. L'episodio ha interessato paesi come Svezia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Estonia, Olanda, Irlanda e diverse località siciliane. Le autorità stanno ora lavorando per identificare gli esecutori e prevenire futuri incidenti simili.

Dettagli Tecnici dell'Attacco ai Sistemi

La modalità operativa degli hacker è risultata identica in tutti i luoghi colpiti. I criminali hanno attivato remotamente la funzione di sbrinamento degli impianti di refrigerazione. Questa azione ha fatto aumentare drasticamente la temperatura interna dei banchi frigo, superando i limiti di sicurezza imposti dalla legge alimentare.

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Mentre i prodotti surgelati si sono degradati rapidamente, i gestori dei punti vendita sono stati costretti a chiudere le attività per pulire e smaltire le merci deteriorate. Le tonnellate di cibo andato perso rappresentano un danno economico significativo per le imprese coinvolte. L'anomalia tecnica è stata la principale evidenza che ha permesso di classificare l'evento come un cyberattacco deliberato.

Reazioni Istituzionali e Posizionamenti

Il governo italiano ha risposto rapidamente convocando una riunione operativa il 3 novembre presso Palazzo Chigi. L'incontro è coordinato da Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con la partecipazione del direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dei capi delle agenzie di intelligence. La riunione ha coinvolto anche le federazioni di settore e le principali aziende della grande distribuzione per definire una strategia di difesa comune.

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Christophe Hansen, commissario europeo per l'Agricoltura e l'Alimentazione, ha descritto l'evento come un tentativo deliberato di interrompere l'approvvigionamento alimentare nell'Unione Europea. Hansen ha sottolineato che l'obiettivo è anche minare la fiducia dei consumatori, sebbene la sicurezza alimentare non sia attualmente a rischio. L'Unione Europea ha confermato la collaborazione continua con gli Stati membri per contrastare la minaccia.

Impatto Operativo e Procedure di Sicurezza

In Italia, la catena Coop ha subito danni significativi con almeno tre punti vendita a Catania, uno a Palermo e segnalazioni in provincia di Ragusa. Danilo Radenza, amministratore delegato di Coop Radenza con sede a Modica, ha confermato l'attacco al sistema di telecontrollo dei banchi surgelati. Radenza ha precisato che lo screening preliminare non ha rilevato danni strutturali ulteriori al sistema, ma ha confermato la violazione della rete.

Mich Vergauwen, portavoce di Carrefour Belgio, ha categoricamente definito l'evento un cyberattacco senza altre spiegazioni possibili. L'analisi iniziale suggerisce che i sistemi colpiti fossero quelli più vecchi, spesso connessi alla rete 4G invece che alla moderna 5G, o insufficientemente schermati. Nessuno ha finora rivendicato la responsabilità degli attacchi, ma la natura coordinata degli eventi è considerata certa dagli esperti.

Prossimi Passi per la Mitigazione del Rischio

Gli operatori della grande distribuzione, della logistica e della refrigerazione industriale in Italia hanno attivato le procedure di emergenza segnalate dall'Agenzia per la cybersicurezza dal 13 ottobre. Il primo passo fondamentale è verificare l'esposizione su internet dei sistemi di controllo e teleassistenza per isolare le vulnerabilità immediate.

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Le aziende devono segregare le reti e proteggere le funzioni amministrative, predisponendo reti di amministrazione accessibili solo da postazioni autorizzate. L'accesso remoto dovrà avvenire esclusivamente tramite VPN aziendali o soluzioni di accesso controllato per garantire l'autenticazione degli utenti. Tutti gli account amministrativi, tecnici e di manutenzione saranno verificati e disabilitati se non riconosciuti o inutilizzati.

Infine, è obbligatorio confrontare le configurazioni correnti con quelle autorizzate per individuare compromissioni e aggiornare o dismettere i dispositivi fuori supporto. Queste misure sono essenziali per evitare nuove sorprese e proteggere la catena di fornitura alimentare dai cyberattacchi futuri.