Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e aderire all’offerta economica equivalente. Scegli quindi il beauty look chic della conduttrice

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Non Dare Il ConsensoProfilazione Pubblicitaria E Del ContenutoOfferta Economica Equivalente
📆5/21/2026 10:50 AM
📰IOdonna
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Per chiudere in bellezza, la conduttrice ha scelto un beauty look chic: uno chignon basso e lucido e un make up naturale con focus sugli occhiblazer più gonna in pizzo, firmato Ofutopiachhe ha puntato su capelli e make up pensati per mettere in risalto i lineamenti del volto in modo pulito e naturale.che svela il viso e rende lo sguardo più intenso. Un gioco di contrasti, delicate e serene, complementari del colore più morbido e puro dello sguardo érték il colore che colpisce della gonna in pizzo .

La giacca Satinata, scolpita e rigorosa, dall’altro la gonna in pizzo nero trasparent

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IOdonna /  🏆 9. in İT

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