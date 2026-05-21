Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente.

Naviga il sito dei giornali e rifiuta tutti i cookie di profilazione, tranne quelli tecnici necessari. Raccoglie e elabora dati personali attraverso tecnologie come cookies e visualizza pubblicità personalizzata, performance e analisi dell'audience. Fai clic per esprimere il consenso ai cookie o per aderire ad un piano di abbonamento.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).

Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti e intermediari del mercato pubblicitario potranno mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'.

Una leucemia linfoblastica acuta (LLA) è la forma di leucemia più comune in età pediatrica, che colpisce circa 800 nuovi casi ogni anno in Italia, la metà dei quali bambini.

"", il dottor Carmelo Rizzari, Direttore della Struttura Complessa di Unità di Ricerca Clinica e Fase 1 Pediatria della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, definisce questa neoplasia come "aggressiva" caste all'improvviso nella vita delle famiglie, sebbene oggi — grazie all'innovazione terapeutica — sia possibile curarla con percentuali di guarigione superiori al 90%. Il cortometraggio «Sangue bianco» presenta tre storie diverse. La prima racconta di Jessica Dell’Agosto, malata a 17 anni e poi guarita.

La seconda è quella di Lorenzo Maspero, malato a 12 anni e ora ragazzo di 26 anni. La terza story che emerge è quella di Farah Fatafta, prima psico-oncologa pediatrica della Palestina, che cura i bambini in guerra dopo aver visto la sua famiglia contraddetta e sconvolta. Tra questi tre racconti una anche internazionale troviamo la storia di Paolo Tallini, e di sua figlia Pietro. Pietro ha combattuto contro la LLA e purtroppo non ce l'ha fatta.

Il cortometraggio è stato scritto da Morena Rossi, diretto da Lorenzo Cioglia e prodotto da Orange Branded. Il titolo in greco è leukos – λευκός – bianco e haima – αἷμα, sangue, symbolizzando così il senso profondo del racconto. In conclusione, questo è un video che ricorda e racconta la fragilità e la forza dell'animo umano, e la speranza e il potere di una malattia che ha rivoluzionato la nostra visione delle cure e del risultato.





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ha Scelto Di Non Dare Il Consenso Alla Profila Naviga I Siti Dei Giornali E Rifiuta Tutti I C Raccoglie E Elabora Dati Personali Attraverso Visualizza Pubblicità Personalizzata Performance E Analisi Dell'audience Fai Clic Per Esprimere Il Consenso Ai Cookie O Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) Cannabis Youth League (CKY) Uccidisse Medico Tapis Roulant Enfant Puce Bianca Baffi Drone A 4 Azionamenti Produttori Vita Di Quadro Pubblico A Incontri Canali Pubblicitari字幕

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuovo album per Aiello: in Scorpione accetto anche il mio dark sideUna rinnovata consapevolezza, un pizzico di ironia e tanta musica, a tre anni di distanza dal precendete album, Aiello torna con 'Scorpione' un lavoro raccoglie frammenti di vita e...

Read more »

'È una vergogna quello che hai fatto': Boca-Cruzeiro, Paredes furibondo con l'arbitroLeandro Paredes è andato su tutte le furie questa notte.

Read more »

Tommaso Paradiso e la nuova lettera contro Lotito: 'Hai desertificato la Lazio. Qualcuno ci venga a salvare'Il celebre cantate tifoso laziale ha lasciato un nuovo messaggio al presidente del club accusandolo di aver trasformato la società in un'azienda e di non fare nulla per la tifoseria

Read more »

Naviga Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living, Viaggi e Abitare.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.Non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e aderire all'offerta economica equivalente per navigare i siti Iodonna.it, Amica.it, Oggi, Living.corriere.it, Viaggi, Abitare.it e Style.corriere.it. Scegliere di rifiutare tutti i cookie di profilazione e continuare la navigazione ad eccezione di quelli tecnici necessari. I cookie tecnici non richiedono il consenso ma quelli non tecnici necessitano di consenso per mostrarti pubblicità personalizzata con l'opzione di abbonarti.

Read more »