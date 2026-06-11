Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente.Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

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Amore finito tra Jason Momoa e Lisa Bonet: l'addio dopo 16 anni insieme, come ha confermato lo stesso Momoa, commentando così la giornata: 'Sono felice che siamo riusciti ad allineare i nostri impegni. Lei girerà un film, io un altro. È perfetto poter essere qui insieme', ha detto durante la première di un suo nuovo progetto a New York.

Sul fronte sentimentale, invece, le cose sono diverse per i due: due vite che continuano a correre su binari distinti, ma che, almeno per un giorno, si sono incrociate di nuovo





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