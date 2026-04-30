Hairspray: Una Commedia Musicale che Sfida i Pregiudizi Razziali

Hairspray, diretto da Adam Shankman, è un film del 2007 che unisce commedia e musicale, ambientato nel 1962 a Baltimora. La storia segue Tracy Turnblad, un'adolescente che sogna di partecipare al "Corny Collins Show" e lotta contro il razzismo e i pregiudizi dell'epoca. Con un cast stellare che include John Travolta, Nikki Blonsky e Amanda Bynes, il film affronta temi sociali importanti attraverso la musica e la danza, culminando in un messaggio di uguaglianza e inclusione.

Hairspray è un film del 2007, diretto da Adam Shankman, che mescola commedia e musicale in un contesto storico significativo. Ambientato nel 1962 a Baltimora, il film affronta temi sociali come il razzismo e la lotta per i diritti civili attraverso la storia di Tracy Turnblad , un'adolescente vivace e talentuosa che sogna di partecipare al popolare show televisivo "Corny Collins Show".

La trama si sviluppa in un periodo in cui la segregazione razziale è ancora molto presente, e il programma riflette questa realtà, riservando solo un giorno al mese, il "Negro Day", ai ballerini afroamericani. Tracy, nonostante le difficoltà, riesce a distinguersi durante un'audizione e attira l'attenzione di Corny Collins, il presentatore dello show, che decide di darle una chance.

Tuttavia, la sua ascesa non è gradita da Amber Von Tussle, la figlia della direttrice dello show, che farà di tutto per ostacolarla. Nel frattempo, Tracy si innamora di Link, un ragazzo bianco che partecipa al programma, e la sua migliore amica Penny si innamora di Seaweed, un ballerino afroamericano che le ha insegnato i passi di danza.

La madre di Seaweed, Motormouth Maybelle, che organizza il "Negro Day", decide di abolirlo dopo le pressioni della signora Von Tussle, scatenando una protesta pacifica che viene brutalmente repressa dalla polizia. Tracy, nonostante l'arresto, riesce a fuggire e, con l'aiuto dei suoi amici, partecipa clandestinamente al concorso di Miss Lacca Teenager, presentandosi con un look moderno e rivoluzionario.

La sua determinazione e il suo talento metteranno alla prova la società di Baltimora, portando a un finale che celebra la vittoria dell'uguaglianza e dell'inclusione. Il film è stato candidato a numerosi premi, tra cui i Golden Globe, i BAFTA e i SAG Awards, e ha visto una performance memorabile di John Travolta nel ruolo di Edna Turnblad, la madre di Tracy, che ha ottenuto una candidatura per il miglior attore non protagonista





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