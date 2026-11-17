Il report IPC rivela che oltre 253.700 bambini haitiani soffriranno di malnutrizione acuta entro maggio 2027, aggravati dalla crisi delle gang e dai tagli ai fondi umanitari.

Un nuovo rapporto internazionale ha rivelato che oltre un quarto di milione di bambini haitiani soffrirà di malnutrizione acuta entro il prossimo anno. Questa proiezione drammatica emerge mentre gli sfollamenti di massa, alimentati dall'intensificarsi della violenza delle gang, aggravano una crisi umanitaria già devastante nel Paese caraibico.

Previsioni IPC su malnutrizione e fame nel 2027

L'Integrated Food Security Phase Classification (IPC), l'organismo di riferimento mondiale per la misurazione delle carestie, ha stimato che 253.700 bambini di età inferiore ai cinque anni saranno affetti da malnutrizione acuta entro maggio 2027. Di questi, quasi 94.000 rientreranno nella categoria dei casi gravi, potenzialmente letali. Inoltre, il rapporto prevede che oltre 25.700 donne incinte e in allattamento subiscano anch'esse forme di malnutrizione acuta.

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La situazione alimentare generale nel Paese è estremamente critica. Nel settembre scorso, l'IPC aveva già pubblicato un rapporto separato in cui si evidenziava come 5,94 milioni di haitiani, ovvero più della metà della popolazione esaminata, avrebbero sperimentato un'insicurezza alimentare di livello crisi fino a febbraio 2027. Le proiezioni indicano un ulteriore peggioramento, con il numero di persone a rischio che salirà a 6,35 milioni entro il giugno successivo, man mano che le condizioni peggioreranno in numerose comunità.

Vietanza armata blocca gli aiuti umanitari a Haiti

La violenza armata e gli sfollamenti forzati stanno ostacolando gravemente la fornitura di aiuti alle famiglie più vulnerabili di Haiti. Questo conflitto limita anche l'accesso all'assistenza sanitaria per i bambini, che sono esposti a danni a lungo termine allo sviluppo fisico e cognitivo a causa della mancanza di cibo sufficiente. Maxime Ngalula, direttore nazionale di Action Against Hunger per Haiti, ha sottolineato l'urgenza della situazione.

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"Dietro quei numeri ci sono bambini che non possono aspettare", ha dichiarato Ngalula, aggiungendo che la violenza e gli sfollamenti stanno privando le famiglie di cibo e cure salvavita. Sebbene i casi gravi di malnutrizione siano trattabili, l'organizzazione umanitaria ha ribadito che l'assistenza deve arrivare immediatamente. Anche se gruppi di soccorso ad Haiti continuano a portare pasti nei campi profughi e nelle scuole, i drastici tagli ai finanziamenti hanno limitato significativamente la portata di queste operazioni nel Paese, come ha riconosciuto John Torpey, direttore della risposta di Action Against Hunger ad Haiti.

El Salvador e sfollamenti nelle zone controllate dalle gang

La crisi si intreccia con il contesto di sicurezza regionale, in particolare nelle aree controllate dalle gang come Cite Soleil, un quartiere dell'area in cui i soldati di El Salvador hanno condotto operazioni congiunte con la polizia haitiana il mese scorso. Questa massiccia distribuzione di truppe è avvenuta dopo che quattro soldati salvadoregni erano scomparsi, probabilmente in un'imboscata delle gang. L'ONU stima che circa 7.000 persone siano fuggite dalle loro case nelle vicinanze della zona dove i militari salvadoregni erano stati visti per l'ultima volta, dove le operazioni di sicurezza si sono intensificata drasticamente.

La maggior parte degli sfollati si è rifugiata presso amici, mentre circa 280 persone sono entrate in campi di sfollamento organizzati in scuole e chiese nella capitale, Port-au-Prince. A livello nazionale, quasi 1,5 milioni di persone, ovvero più di una haitiana su dieci, sono state internamente sfollate a causa di un conflitto pluriennale con le gang armate. Questi gruppi criminali sono accusati di massacri, stupri di gruppo e incendi dolosi, oltre ad aver occupato tratti di terreno agricolo nella regione del grano di Haiti, aggravando ulteriormente l'insicurezza alimentare della popolazione civile.