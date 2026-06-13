Haiti costretta a cambiare maglia per i mondiali a causa della bandiera polacca

La nazionale di Haiti è stata costretta dalla Fifa a cambiare la propria maglia per i mondiali a causa della bandiera della Polonia raffigurata su di essa, considerata un messaggio politico. La bandiera polacca simboleggiava la lotta per la libertà e contro la schiavitù, ma la Fifa ha imposto il cambio di divisa per la partita contro la Scozia. La neutralità politica nei mondiali risulta però contraddittoria.

La nazionale di Haiti è stata costretta dalla Fifa a cambiare la propria maglia per i mondiali a causa della bandiera della Polonia raffigurata su di essa, considerata un messaggio politico.

Haiti torna al mondiale dopo più di cinquant'anni e la sua ultima partecipazione risale al 1974, quando fu proprio la nazionale haitiana ad aprire il mondiale in Italia. La bandiera polacca sulle divise da calcio dell'Haiti simboleggiava la lotta per la libertà e contro la schiavitù, ma la Fifa ha imposto il cambio di divisa per la partita contro la Scozia.

La neutralità politica nei mondiali risulta però contraddittoria, considerato che gli eventi sportivi sono intrecciati al contesto in cui cadono





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