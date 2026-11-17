El Salvador invia 2.500 soldati ad Haiti per contrastare il potere delle bande criminali. Un'operazione militare decisiva guidata da Nayib Bukele per restituire sicurezza al Paese caraibico.

Il 22 ottobre circa 2.500 militari di El Salvador hanno iniziato una serie di operazioni militari contro le gang che da anni spadroneggiano ad Haiti. L'intervento armato rappresenta un salto di qualità significativo nella crisi umanitaria e di sicurezza che colpisce l'isola caraibica da diversi anni.

Operazioni militari contro le gang a Haiti

Le forze salvadoregne hanno agito immediatamente sul territorio di Port-au-Prince, riprendendo il controllo di zone strategiche precedentemente dominate dai gruppi criminali. Questa mossa mira a smantellare le strutture di potere delle bande che hanno tenuto in ostaggio la capitale per anni.

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Il primo obiettivo raggiunto è stato lo stadio Sylvio Cator, situato nel centro della città. La struttura, che era rimasta in mano alle gang armate per oltre due anni, è stata riconquistata dalle forze di El Salvador insieme alla polizia haitiana. Da questa base, che fungeva da quartier generale di una delle bande più pericolose, ripartiranno le nuove operazioni sul territorio.

Contesto storico e fallimento ONU

Il contesto in cui si inserisce l'intervento è quello di un collasso istituzionale durato anni, iniziato con l'assassinio del presidente Jovenel Moise nella sua residenza il 7 luglio 2021. Da quel momento, il Paese è scivolato sempre più nel caos, con il primo ministro Ariel Henry che, nel febbraio 2024, non era riuscito nemmeno ad atterrare nella capitale Port-au-Prince. Le bande avevano infatti preso il controllo dell'aeroporto internazionale Toussaint Louverture e liberato più di 4.000 detenuti.

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Il premier era dovuto riparare a Puerto Rico, senza più mettere piede a Port-au-Prince. Dopo le sue dimissioni e la creazione di un Consiglio presidenziale di transizione, rimasto faticosamente in carica fino al febbraio 2026, oggi il governo haitiano è guidato direttamente dal primo ministro Alix Didier Fils-Aimé, ma controlla soltanto pochi quartieri della capitale.

Ad aprile 2026, una Forza di repressione delle gang ha iniziato a sostituire la Missione multinazionale di supporto alla sicurezza (MSS) guidata dal Kenya. Questa missione, autorizzata dalle Nazioni Unite a giugno 2024, non era sotto diretto comando Onu e non aveva mai raggiunto gli effettivi promessi. Il nuovo piano dell'Onu prevedeva il dispiegamento di 5500 fra soldati ed agenti di polizia, ma ad oggi sono arrivati a Port-au-Prince soltanto 400 militari dal Ciad.

Rapimento tecnici e risposta di Bukele

Il governo salvadoregno ha così deciso di agire in prima persona, dopo il rapimento di quattro tecnici dell'aeronautica inseriti in una missione delle Nazioni Unite. Il presidente Nayib Bukele ha avvertito che la risposta delle sue forze armate sarebbe stata molto più dura se non verranno restituiti vivi ed illesi. I quattro uomini sarebbero scomparsi il 18 ottobre, quando alcune gang avrebbero attaccato un veicolo blindato nella zona di Santo, a Croix-des-Bouquets, alla periferia di Port-au-Prince.

Il veicolo è stato ritrovato incendiato, ma senza nessuna traccia dei passeggni. Le forze della nazione centramericana possiedono molta esperienza nella lotta contro la criminalità organizzata, avendo distrutto le maras, le bande salvadoregne. Questa operazione ha scatenato una vera e propria guerra con la sospensione delle garanzie costituzionali, arrestando più di 90.000 presunti affiliati.

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Impatto sul governo haitiano e的未来

La politica dell'amministrazione locale ha ridotto gli omicidi nel paese, grazie anche a processi sommari e alla carcerazione speciale. Forte di questo successo, il presidente Bukele lo ha trasformato nel suo manifesto propagandistico, proponendo anche l'esportazione del suo metodo. Haiti sembrava la situazione più indicata, visti i numerosi fallimenti e che nessuno sembra davvero intenzionato ad intervenire nell'inferno caraibico.

Un attacco aereo, formato da droni ed elicotteri, ha poi distrutto il quartier generale di Wilson Joseph, capo dei 440 Mawozo, una delle bande più importanti. In questo attacco sono rimaste uccise 20 persone, ma non il leader. Questa gang è formata da persone espulse dagli Stati Uniti per aver commesso crimini, ex agenti di polizia, contrabbandieri e anche ex membri dei partiti di opposizione.

L'attacco, oltre che dalla polizia, è stato coordinato anche con i soldati ciadiani sotto l'egida dell'Onu e con un gruppo di contractor privati ingaggiati dal governo locale. Il primo ministro di Haiti, Alix Didier Fils-Aimé, ha ringraziato Bukele con un messaggio su X intitolato "Le gang non dormiranno più!", mentre migliaia di persone sono scese in piazza a festeggiare inneggiando al suo nome.