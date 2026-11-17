Migliaia di haitiani manifestano a favore delle truppe inviate da Nayib Bukele ad Haiti, mentre gli analisti avvertono del rischio di un'escalation con le bande armate.

Martedì 17 novembre 2026 migliaia di haitiani sono scesi in piazza in diverse grandi città a sostegno del dispiegamento di truppe del presidente salvadoregno Nayib Bukele ad Haiti. Secondo quanto riportato da Reuters, gli analisti dell' International Crisis Group hanno avvertito che offensive di grande impatto mediatico, prive di una strategia di lungo periodo, potrebbero aggravare il conflitto con le bande armate.

Il 18 ottobre quattro membri salvadoregni della forza anti-bande sostenuta dall'ONU sono scomparsi. In risposta, Nayib Bukele ha inviato più di 2.000 soldati ad Haiti nell'ambito di un accordo bilaterale separato con il governo haitiano, guidato dal primo ministro e dalle autorità di Port-au-Prince.

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Mobilitazione di piazza e cartelli a favore di Bukele

Nelle manifestazioni di martedì 17 novembre 2026 i partecipanti hanno esibito cartelli con le scritte "Viva Bukele" e "Abbasso le bande". Il ministro della sicurezza di Haiti si stava preparando a incontrare Nayib Bukele a San Salvador, segnale di un rapporto diplomatico che si sta rafforzando attorno alla missione.

I filmati diffusi sui social media indicano la presenza di migliaia di persone nelle piazze. La mobilitazione arriva in un Paese in cui le autorità chiedono da tempo sostegno internazionale contro le bande pesantemente armate che controllano gran parte di Port-au-Prince e delle aree circostanti.

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Bukele ha accompagnato il dispiegamento con video spettacolari, tra cui immagini di cani robot equipaggiati con fucili d'assalto che si muovono in uno stadio. Le forze haitiane e salvadoregne sostengono che lo stadio sia stato riconquistato alle bande in un'operazione congiunta.

Le posizioni di analisti e governo salvadoregno

Renata Segura, direttrice del programma regionale dell'International Crisis Group, ha affermato che l'esito di questa operazione potrebbe aprire la strada a interventi simili in altri luoghi. Segura ha collegato la missione ai rapporti stretti tra Bukele e il presidente statunitense Donald Trump, che, dieci giorni dopo l'inizio del dispiegamento, ha dichiarato di aver approvato la missione.

Secondo Segura, questo orientamento segna uno spostamento verso accordi di sicurezza al di fuori dei canali multilaterali. Ha avvertito che mettere da parte la forza sostenuta dall'ONU potrebbe indebolire le garanzie pensate per proteggere i civili.

Diego Da Rin, analista dell'International Crisis Group, ha sostenuto che l'operazione aveva prodotto pochi risultati chiari quasi un mese dopo il suo avvio. Da Rin ha spiegato che, senza un piano a lungo termine o una strategia di uscita, i raid ad alta visibilità potrebbero ritorcersi contro chi li conduce. Il governo salvadoregno non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento, mentre il suo vicepresidente ha definito la richiesta di trasparenza di Amnesty International una falsa preoccupazione per i diritti umani.

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Vittime civili, ritorsioni e prossimi passi

Né il governo haitiano né le forze impegnate ad Haiti hanno reso noti i bilanci delle vittime delle operazioni recenti. I dati dell'ONU indicano che, tra le più di 4.200 persone uccise nel Paese quest'anno, più della metà è morta durante operazioni di sicurezza, comprese più di 300 vittime civili.

Da Rin ha riferito che, dopo un'operazione congiunta contro il compound di un leader di banda compiuta all'inizio di novembre, i gruppi armati sono tornati nella zona. Gli stessi gruppi hanno perquisito i telefoni dei residenti e minacciato le persone sospettate di aver condiviso informazioni con le forze dell'ordine.

Da Rin ha concluso che la maggior parte delle forze sta passando all'offensiva con una pianificazione insufficiente su come consolidare i risultati e prevenire una escalation attesa. Il prossimo passo indicato dalle fonti è l'incontro tra il ministro della sicurezza haitiano e Nayib Bukele a San Salvador, di cui non sono stati ancora resi noti esiti o date successive.