Il rapporto delle Nazioni Unite rivela un aumento dei rapimenti e delle violenze in Haiti, con le bande responsabili della maggior parte dei reati. Il governo, sotto pressione, ripensa l'orario delle elezioni.

Nel novembre 2023, l'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti ( BINUH) ha pubblicato un rapporto trimestrale che evidenzia un incremento dei rapimenti nella capitale, con i bambini che costituiscono il 10% delle vittime. La stessa analisi mostra una cintura di violenza, dominata dalle bande criminali e dalle forze di sicurezza, che hanno omicidato 1.167 persone e ferito 459 durante il periodo giovedì settemila. Tale quadro influisce sul programma elettorale nazionale, già rinviato, e ha spinto il governo haitiano a rivedere il calendario delle prossime elezioni, la prima in un decennio.

Dettagli del rapporto e meccanismi della violenza

Il documento del BINUH sottolinea che le bande controllano gran parte della capitale e delle zone circostanti, nonostante le operazioni mirate a contrastarle. Nel trimestre tra luglio e settembre, le bande hanno derivato 1.167 omicidi e 459 feriti. Per un sì fa active corrisponde alla percentuale di gruppi di autodifesa e membri non organizzati che hanno causato solo il 5% del totale. Gli esperti attribuiscono la maggioranza dei crimini a violazioni di diritto umano e a reclami di reati di massa e violenza sessuale, con 344 vittime documentate.

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Il rapporto indica un triplo dei casi di esecuzioni extragiudiziali commessi da agenti di polizia rispetto al trimestre precedente, salendo a 44 casi. Tale cifra evidenzia la necessità di una revisione delle operazioni di sicurezza e un impegno fermo a rispettare il diritto internazionale dei diritti umani durante le operazioni contro le bande.

Posizioni delle parti coinvolte e punti di vista contrastanti

Il governo haitiano, guidato dalla Presidenza, ha annunciato di essere in fase di rivedere la programmazione delle elezioni per affrontare la crescente crisi di sicurezza. Secondo fonti ufficiali, questa azione ispirata dal rapporto globale cerca di garantire una piattaforma stabile per la partecipazione popolare. Le forze di polizia, d'altra parte, hanno riferito di lottare contro l'uso improprio delle autorità, una prospettiva che è stata esaminata dall'anca stessa BINUH.

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Le bande criminali non hanno espresso pubblicamente una posizione sul rapporto, ma gli analisti tengono a traccia dei loro simili comportamenti nelle strade di Port-Au-Prince. Nel complesso, la comunità internazionale, con i rappresentanti delle Nazioni Unite, ha richiesto al governo di avviare indagini su crimini di massa, violenza sessuale e reati finanziari, affinché le operazioni siano condotte nel rispetto dei diritti umani.

Impatto concreto sul territorio e prospettive future

Per i cittadini di Port‑Au‑Prince e delle zone periferiche, l'avvio di nuove operazioni di sicurezza e la conduzione di indagini rappresentano un tentativo concreto di mitigare la violenza e offrire un senso di protezione. L'arrivo delle truppe salvadoregne recenti segna un nuovo passo, con l'intento di rafforzare la stabilità nazionale in vista delle elezioni pianificate successivamente alla pandemia. L'organizzazione affronta la necessità di consegnare ai cittadini un piano chiaro sul futuro politico, con particolare attenzione alla prevenzione dei rapimenti e alla protezione dei bambini.

L'intera iniziativa si inserisce in un contesto globale di sicurezza nazionale e di controllo delle bande. Mentre il governo si prepara a definire un nuovo calendario elettorale, i cittadini e le autorità si affidano al supporto internazionale per creare un ambiente più sicuro e stabile. L'esperienza di Haiti resta un bersaglio valutazione per le future iniziative di sicurezza nazionale e per la ricostruzione della democrazia a lungo termine.