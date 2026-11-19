Haitian police report 34 deaths in Port-au-Prince gang crackdown involving explosive drones and Erik Prince's firm. Details on the Martissant operation and Viv Ansanm alliance.

La polizia nazionale di Haiti ha confirmed mercoledì 19 novembre che un'operazione di sicurezza condotta nel sud di Port-au-Prince ha ucciso almeno 34 presunti membri di bande armate. L'intervento mirato, classificato come uno degli scontri più significativi nella capitale recente, ha colpito direttamente il quartiere residenziale di Martissant. Questo territorio è da tempo sotto il controllo di diversi gruppi criminali organizzati che hanno esteso la loro influenza su gran parte delle regioni circostanti la metropoli.

Dettagli Operativi e Conferma Visiva delle Zone Colpite

Le autorità haitiane hanno specificato che l'operazione non ha provocato vittime tra gli agenti di polizia né tra i civili presenti nell'area. Martissant, situata nella parte meridionale della capitale, fa parte di un'area metropolitana che ospita circa 3 milioni di abitanti, rendendo questa azione di polizia di notevole impatto demografico e strategico. Durante l'operazione, la polizia ha pubblicato sui propri canali social un video che mostra un edificio che crolla sotto una densa nuvola di fumo, documento che ha avuto un'immediata ripercussione mediatica internazionale.

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Reuters ha verificato l'autenticità e la provenienza di tale video incrociando le immagini con le immagini satellitari dell'area. L'analisi ha confermato che le strutture stradali, gli edifici e la vegetazione visibile nel filmato corrispondono esattamente alla conformazione geografica di Martissant. Questa verifica incrociata è stata fondamentale per stabilire con certezza la locazione esatta degli scontri, escludendo qualsiasi dubbio sulla reale portata territoriale dell'azione intrapresa dalle forze dell'ordine locali.

Analisi delle Alleanze Criminali e Ruolo di Erik Prince

Gli analisti della sicurezza hanno identificato l'area sud-occidentale di Martissant come un territorio fortemente influenzato da tre specifiche bande: Gran Ravine, Ti Bwa e 5 Segond. Questi gruppi non operano in modo isolato, ma sono membri di un'ampia alleanza criminale nota come Viv Ansanm. Tale organizzazione è stata formalmente designata come entità terroristica dal governo degli Stati Uniti, il che ha portato a una maggiore coordinazione internazionale nelle strategie di contrasto.

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Un aspetto cruciale dell'operazione condotta è stata la collaborazione con la Task Force governativa haitiana. Questo gruppo speciale esegue operazioni utilizzando droni esplosivi, una tecnologia avanzata che mira a neutralizzare i leader delle bande senza l'impiego massiccio di fanteria a terra. La Task Force opera con il supporto logistico e tecnico di una società militare privata gestita da Erik Prince, il fondatore della nota compagnia Blackwater. Questa partnership ha introdotto nuove dinamiche nella lotta alla criminalità organizzata nel paese caraibico.

Impatto Regionale e Contesto delle Truppe Salvadoregne

L'escalation delle operazioni di sicurezza in Haiti è iniziata effettivamente lo scorso mese, coincisa con il dispiegamento di truppe salvadoregne nel territorio nazionale. Tuttavia, la polizia haitiana ha chiarito categoricamente che nessun personale militare proveniente da El Salvador ha preso parte all'azione specifica avvenuta a Martissant il 19 novembre. Questa distinzione è importante per comprendere la complessa rete di attori coinvolti nella stabilizzazione della regione, dove le forze locali agiscono in coordinamento con consulenti privati e partner internazionali.

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha utilizzato i propri canali per condividere video spettacolari di operazioni di sicurezza simili nel suo paese, dopo aver schierato 2.000 soldati in risposta alla scomparsa di quattro membri di una missione sostenuta dall'ONU avvenuta il 18 ottobre. Nonostante l'assenza di commenti immediati da parte del governo di El Salvador riguardo all'azione haitiana, il modello salvadoregno è spesso citato come riferimento per le strategie di ordine pubblico in America Latina.

Prospettive Future e Rischi per la Popolazione Civile

Le cifre relative alle vittime delle operazioni di sicurezza in Haiti sono difficili da quantificare con precisione assoluta. Le autorità non hanno diffuso un conteggio globale aggiornato delle perdite totali. Tuttavia, l'ONU stima che oltre 2.250 persone siano state uccise durante le operazioni di sicurezza nei primi nove mesi di quest'anno. Tra queste vittime, più di 300 erano civili innocenti, un dato che evidenzia il costo umano elevato di questo conflitto interno e la vulnerabilità della popolazione non coinvolta direttamente nelle attività delle gang.

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Nonostante l'eliminazione fisica di un numero consistente di presunti criminali, gli analisti mettono in guardia contro la sostenibilità a lungo termine di queste azioni. La preoccupazione principale è l'assenza di un piano chiaro per mantenere il controllo del territorio dopo il ritiro delle forze speciali. Senza una struttura istituzionale stabile in grado di presidare le aree liberate, esiste il rischio concreto che gli interventi contro le bande possano ritorcersi contro i civili, creando vuoti di potere che potrebbero essere riempiti da nuove o più violente organizzazioni criminali.