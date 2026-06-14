Haiti-Scozia: la partita del Gruppo C si decide con un gol di McGinn

Nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar, la Scozia batte l'Haiti per 1-0 grazie a un gol di McGinn nella ripresa. I caraibici, alla loro prima Coppa del Mondo dal 1974, creano diverse opportunità ma peccano di precisione. Vittoria importante per gli scozzesi, tornati a un Mondiale dopo ventotto anni.

La partita valida per il Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Haiti e Scozia ha evidenziato un primo tempo di sostanziale equilibrio, con i caraibici che hanno mostrato una buona organizzazione offensiva ma senza capitalizzare le occasioni create.

Dopo circa ventotto minuti, il centrocampista scozzese Scott McTominay ha colpito il palo con un potente tiro dal limite dell'area, segnando l'unico vero squillo della prima frazione da parte europea. Nonostante il possesso palla spesso alternato, le due formazioni hanno faticato a trovare varchi nelle difese avversarie. Haiti, alla sua prima apparizione in un Mondiale dopo cinquant'anni (l'ultima risaliva al 1974), ha cercato di imporre un ritmo veloce, ma l'ultimo passaggio è risultato spesso impreciso.

La Scozia, tornata sulla scena mondiale dopo ventotto anni di assenza (l'ultima volta fu in Francia nel 1998), ha dimostrato maggiore solidità strutturale, limitando gli spazi agli avversari e provando a colpire in contropiede. Il secondo tempo ha registrato un'iniziale fase di studio, con l'Haiti che ha provato ad alzare il baricentro, costruendo alcune azioni promettenti nella mediana, ma senza finalizzare con precisione.

Un tiro a giro di un attaccante haitiano è terminato di poco a lato, seguito da una risposta di Providence il cui cross basso non ha trovato deviazioni utili in area. L'episodio decisivo è giunto a metà ripresa: un'azione corale della Scozia con un magnifico aggancio di Adams ha aperto le difese caraibiche, la conclusione è stata respinta dal portiere Placide, ma la palla è arrivata a McGinn il cui tiro, deviato, si è insaccato alle spalle del numero uno haitiano.

Prima del gol, il guardingiano Gunn era intervenuto su un tiro di Pierrot, mentre successivamente Arcus aveva calciato da posizione di fuorigioco. La sfida è stata diretta dall'arbitro algerino Mustapha Ghorbal, assistito da Mokrane Gourari e Abbes Akram Zerhouni, con il var spagnolo Jose Enrique Naranjo. Il risultato finale ha visto la Scozia imporsi per 1-0, un successo che proietta gli scozzesi in una posizione di forza nel Gruppo C, dove affronteranno Brasile e Marocco.

Per Haiti, nonostante la sconfitta, la partecipazione resta storica, considerando il lungo digiuno internazionale. La squadra caraibica dovrà cercare di perfezionare l'ultimo passaggio e la freddezza sotto porta nelle prossime gare, mentre la Scozia potrà godere di una vittoria ottenuta con cinismo e concretezza, nonostante un gioco a tratti discontinuo





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