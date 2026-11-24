Scopri come Hakeem Onilogbo, recordman di premi per il trucco, ha rivoluzionato Nollywood con effetti prostetici e scene iconiche.

Hakeem Onilogbo, noto professionista di settantotto anni, è riconosciuto come uno dei più abili truccatori nella storia dell'industria cinematografica nigeriana. Dopo aver svolto numerosi lavori precari negli anni precedenti, ha infine consolidato la sua posizione nel settore dello spettacolo, accumulando un numero record di riconoscimenti nel suo specifico ambito professionale. La sua carriera è caratterizzata da una trasformazione continua che ha ridefinito gli standard tecnici locali.

Metodi innovativi e tecnologie introdotte in Africa Occidentale

Onilogbo ha dichiarato di aver rivoluzionato l'uso degli effetti speciali in tutta l'Africa Occidentale, introducendo tecniche previously inusitate. Ha sottolineato come il metodo precedente non utilizzasse il trucco prostetico, una tecnologia che lui stesso ha portato e perfezionato nel mercato. Inoltre, è attribuito a lui l'innovativo impiego degli effetti pirotecnici, comprese esplosioni controllate e altre innovazioni visive che hanno cambiato la produzione audiovisiva della regione.

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Con ventuno anni di esperienza nel settore, Onilogbo ha contribuito alla produzione di film acclamati criticamente, guadagnandosi una reputazione di eccellenza. La sua presenza nel settore è stata determinante per l'evoluzione tecnica delle produzioni nigeriane, ponendo nuove barre di qualità che l'industria ha faticosamente ma costantemente cercato di raggiungere. La sua influenza si estende ben oltre la semplice applicazione di cosmetici, abbracciando l'architettura visiva complessiva delle scene.

Record di premi e riconoscimenti internazionali

Il truccatore detiene il record assoluto di otto vittorie nella categoria Makeup presso i due premi cinematografici più importanti del continente. I titoli specifici sono l'Africa Movie Academy Awards e l'African Magic Viewers' Choice Awards, eventi che celebrano l'eccellenza cinematografica africana. Questa collezione di otto trofei rappresenta il traguardo più elevato mai raggiunto nella storia complessiva di entrambe le competizioni, stabilendo un primato che sembra inattaccabile al momento.

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La sua ispirazione tecnica deriva da maestri internazionali come l'americano Rick Baker, detentore di sette Oscar per il miglior trucco e acconciatura, e Dick Smith, pioniere del trucco prostetico moderno che ha collaborato con Francis Ford Coppola. Cita inoltre Josh Counsel, esperto di Las Vegas nella pittura corporale e nelle protesi speciali. Questi riferimenti globali dimostrano come Onilogbo abbia assimilato le migliori pratiche internazionali per adattarle al contesto nigeriano.

La trasformazione di Oba Adejuwon nella serie Netflix

Un esempio emblematico del suo lavoro è la trasfigurazione avvenuta nel quarto episodio della serie distribuita su Netflix, che ha raggiunto milioni di abbonati in tutto il mondo. La scena in questione mostra Oba Adejuwon, sovrano del regno di Ilara, che sacrifica le sue sette mogli in cambio dell'immortalità. La narrazione prevede che, superati i cinquant'anni, l'anziano sovrano si ammali gravemente e desideri la morte, ma venga condannato a vivere altri centosette anni, somma delle vite delle sue sette mogli.

Per realizzare questo personaggio, l'attore Kolawole Ajeyemi ha dovuto subire un processo di trucco protratto per sette ore continue. Onilogbo lavorava in piedi intorno all'attore, eseguendo un'operazione fisicamente estenuante per applicare le protesi. Ajeyemi ha riferito di aver pianto durante la procedura a causa dell'incapacità di mangiare o bere, sentendosi intrappolato dalle protesi che gli coprivano viso e corpo, con pelle squamosa e volto glabro.

Eredità artistica e influenza sulla nuova generazione

La competitività di Onilogbo nasce da un sogno giovanile di diventare attore, influenzato da leggende locali come Chief Adedeji Aderemi e Musiliu Dasofunjo nel suo quartiere di nascita, Agbokojo, a Ibadan. La famiglia si trasferì nel 1991 nel quartiere di Yemetu Alaadomerin, dove viveva Moses Baba Sala Olaiya, segretario dell'Associazione nigeriana professionisti delle arti teatrali e del cinema. Queste influenze hanno plasmato la sua visione artistica.

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Nonostante il suo primato, Onilogbo riconosce il debito verso i primi artisti degli effetti speciali di Nollywood e si dice ispirato dalla nuova generazione di truccatori che stanno emergendo. Afferma che questi nuovi talenti hanno raccolto il testimone, spingendolo a migliorare costantemente le proprie tecniche. La loro crescita professionale è vista come un motore di progressione che impedisce il ristagno creativo. Il suo approccio include l'aggiunta di elementi personali alle sceneggiature per sorprendere il pubblico e mettere l'attore nello stato d'animo corretto, superando i limiti della caratterizzazione tradizionale.