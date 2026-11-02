Haley Stevens rompe con i Democratici appoggiando Rogers: crisi nel Partito

La deputata Haley Stevens supporta il repubblicano Mike Rogers, scatenando una crisi interna al Partito Democratico prima delle elezioni cruciali.

La deputata del Michigan Haley Stevens ha annunciato un sostegno pubblico e inequivocabile al candidato repubblicano Mike Rogers per le elezioni del Senato degli Stati Uniti. Questa decisione, presa a sorpresa, rappresenta una rottura definitiva con il Partito Democratico e il suo candidato ufficiale, Abdul El-Sayed. L'evento si verifica in un momento critico, proprio alla vigilia di un voto decisivo che potrebbe determinare il controllo della maggioranza alla Camera alta a Capitol Hill.

Rottura ideologica tra Stevens ed El-Sayed

Il conflitto tra la deputata Stevens e il senatore statale El-Sayed non è mai stato risolto, nonostante le primarie di agosto videro la vittoria di El-Sayed. I due leader politici non hanno mai condiviso un palco dopo quel risultato elettorale. La distanza ideologica tra le loro posizioni è diventata insuperabile, portando Stevens a voltare le spalle al candidato del suo stesso partito. La scelta di appoggiare l'avversario repubblicano è vista come un tradimento plateale da molti membri della base democratica.

Also read Midterm Usa, clamoroso strappo in Michigan: la democratica Haley Stevens appoggia il repubblicano Mike Rogers. Cosa è successo

Controversie su Israele e campagne elettorali

Un punto cruciale dello scontro riguarda la posizione di El-Sayed riguardo allo Stato di Israele. Venerdì, Stevens aveva chiesto pubblicamente al candidato democratico di prendere le distanze da uno spot pubblicitario finanziato dai suoi sostenitori. Tale spot accusava Israele di essere la causa diretta dell'inflazione negli Stati Uniti. El-Sayed ha definito questa richiesta sterile, suggerendo che l'ex rivale volesse riaprire contese già concluse mesi fa. Il suo staff ha quindi invitato Stevens a non partecipare a un evento di unità tenutosi in una chiesa di Detroit.

Reazioni politiche e accuse di tradimento

La risposta di Stevens è arrivata attraverso un video sui social media, in cui giustificava il supporto a Rogers affermando che El-Sayed l'aveva esclusa dalla sua campagna. Poche ore dopo l'annuncio, la deputata si è presentata accanto a Rogers in un'altra chiesa di Detroit. Una foto dei due è stata utilizzata nello spot elettorale del repubblicano. Figure di spicco come Chuck Schumer e Keith D. Williams hanno definito Stevens una traditrice. Diversi membri del suo staff parlamentare hanno presentato le dimissioni in segno di protesta contro questa mossa politica.

Advertisement

Posizioni del Consiglio ebraico e impatto sul voto

Il Consiglio ebraico del Comitato Nazionale Democratico ha rilasciato una nota di condanna verso la mossa di Stevens. Hanno sottolineato che, pur avendo divergenze su Israele, queste dovrebbero essere discusse seriamente e non sfruttate politicamente. La nota menziona anche epiteti nazisti e attacchi alla comunità LGBTQ+ provenienti dai sostenitori di Rogers. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha elogiato la decisione di Stevens definendola coraggiosa. Il presidente spera che questa divisione interna ai Democratici possa giovare alla sua rielezione.

Sondaggi elettorali e prospettive future

Nonostante il clamore politico, i sondaggi nel Michigan mostrano ancora El-Sayed in vantaggio con il 53% contro il 42% di Rogers. Questo margine è aumentato rispetto alle rilevazioni di settembre. Gli osservatori politici prevedono un'ondata democratica che potrebbe riconquistare la Camera dei Rappresentanti. Tuttavia, per il Senato, ogni singolo seggio è fondamentale per la maggioranza. Le donazioni record arrivate nelle ultime ore a sostegno di El-Sayed indicano che gli elettori del Michigan potrebbero non cambiare idea prima del voto.