Halloween 2026: Jennifer Lopez, Heidi Klum e Kendall Jenner scelgono il biondo

Halloween 2026: Jennifer Lopez, Heidi Klum e Kendall Jenner omaggiano icone del cinema con look biondi. Analisi degli stili e delle ispirazioni delle star.

La notte delle streghe si avvicina e le celebrità sono già pronte a stupire con costumi iconici. Quest'anno, Jennifer Lopez, Heidi Klum e Kendall Jenner hanno scelto di rendere omaggio a personaggi femminili indimenticabili del cinema. La scelta ricade su un dettaglio specifico che trasforma completamente l'immagine di ogni star. Il colpo di testa in biondo diventa il filo conduttore di questi tre omaggi distinti ma uniti dallo stile.

Jennifer Lopez e lo stile retrò di Barbarella

La stella di cinquantasei anni ha deciso di vestire i panni di un'eroina amata della fantascienza. Per evocare questo personaggio spaziale, è necessario guardare a un fumetto del mille novecento sessantadue. Il ruolo è stato poi portato sul grande schermo da Jane Fonda nel mille novecento sessantotto. Jennifer Lopez cambia registro e punta su una chioma biondo dorato, luminosa a oltranza. Questo colore dal fascino retrò contribuisce a far brillare la tridimensionalità della piega. La luce viene riflessa rendendo la silhouette dell'acconciatura ancora più scenografica. Si tratta di una scelta che enfatizza la grandezza del volume dei capelli. L'effetto finale è quello di una divinità galattica pronta a conquistare nuovi mondi. La star dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi ogni anno.

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Heidi Klum e l'ispirazione da Pianeta delle Scimmie

Heidi Klum è già pronta per Halloween duemilacinquesei. L'icona della bellezza ripesca un look ispirato al film Il Pianeta delle Scimmie. Anche lei sceglie di utilizzare i volumi XXL per creare un impatto visivo forte. La sua interpretazione si distacca dai classici horror per abbracciare il cinema di fantascienza. Il caschetto platino diventa l'elemento centrale di questo travestimento sofisticato. La stilista mostra come un cambio di colore possa definire un intero personaggio. La scelta del biondo chiaro crea un contrasto con il resto dell'outfit. Questo dettaglio è essenziale per rendere omaggio alla pellicola cult. La preparazione per l'evento si concentra su ogni singola sfumatura dei capelli.

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Kendall Jenner e l'estetica anni Ottanta

Kendall Jenner guarda al grande cinema del passato ma con un immaginario diverso. La modella compie i suoi trentuno anni il tre novembre prossimo. La sua ispirazione è il bellissimo road movie diretto da Wim Wenders nel mille novecentoottantaquattro. Il film ha consegnato all'immaginario collettivo la figura di Jane interpretata da Isabelle Huppert. Kendall indossa un abito fucsia in lana d'angora per il suo costume. Si tratta di un omaggio a uno degli elementi più riconoscibili del film. Un cardigan oversize, indossato al contrario, diventa un mini dress sensuale e sofisticato. La modella sceglie un caschetto con riga in mezzo per completare l'outfit. Questa acconciatura nasconde i lunghi capelli scuri di Kendall con una forma pulita. La forma è quasi grafica, tipica degli stili più avanguardisti del decennio. Il colore chiarissimo acquista un ruolo fondamentale in questa composizione visiva. Una tinta fredda e uniforme crea un contrasto deciso con il colore fluo dell'abito. Questo contrasto ricostruisce alla perfezione l'estetica anni Ottanta sospesa tra romanticismo e malinconia. Il biondo diventa uno strumento di eleganza temporanea. La scelta dimostra come il colore dei capelli possa ispirare l'arte del mettersi in gioco.