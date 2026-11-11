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Hamilton critica Israele dopo visita al valico di Rafah

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Hamilton critica Israele dopo visita al valico di Rafah
Lewis Hamilton · Rafah · Gaza
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Lewis Hamilton accusa Israele di bloccare aiuti a Gaza dopo la visita al confine egiziano, definendo la situazione un'ingiustizia grave per la popolazione civile.

Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha affermato che Israel e deve permettere l'ingresso dei camion con aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Questa dichiarazione è stata rilasciata mercoledì, il 11 novembre 2026, a un giorno dalla sua visita al valico di frontiera di Rafah, in Egitto.

La visita al confine e le osservazioni

Hamilton, che guida per la Ferrari, è arrivato martedì a El Arish, in Egitto, dove ha ricevuto briefing sulle modalità di preparazione e coordinamento degli aiuti destinati a Gaza. Durante il tour del valico di Rafah, ha inoltre esaminato i magazzini della Mezzaluna Rossa egiziana.

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Il pilota ha riportato di aver visto camion di cibo allineati e pronti al confine, ma regolarmente bloccati o soggetti a notevoli ritardi. Ha aggiunto che in un centro logistico vicino, articoli essenziali erano stati respinti per motivi considerati assurdi, tra cui sacchi a pelo, kit di pronto soccorso, attrezzature mediche, sedie a rotelle e palloni da calcio per bambini.

Le accuse e la risposta di Israele

Su Instagram, Hamilton ha definito spaventoso il periodo trascorso, accusando Israele di genocidio a Gaza negli ultimi tre anni. Ha scritto che negare libertà, sicurezza e dignità alle persone è un'ingiustizia e che nessun essere umano dovrebbe essere trattato come se la propria vita valesse meno.

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Israele nega con forza le accuse di genocidio, affermando che la sua campagna militare a Gaza mira specificamente ai militanti di Hamas. Il governo israeliano sostiene che le sue operazioni sono necessarie per Contrastare la minaccia rappresentata dall'organizzazione militante nella regione.

Posizioni e contesto umanitario

Hamilton ha sottolineato che Israele deve adempiere ai propri obblighi previsti dal cessate il fuoco e permettere l'ingresso degli aiuti senza scuse. Ha dichiarato di non voler permettere alla società di abituarsi alla sofferenza o di distogliere lo sguardo da questa crisi umanitaria.

Il pilota, 41 anni, è un attivo sostenitore delle cause umanitarie. Nel 2021 ha fondato Mission 44, un'organizzazione benefica che sostiene i giovani, migliorando il loro accesso all'istruzione e al lavoro. La sua advocacy continua a attirare l'attenzione sui diritti umani e sulla giustizia sociale a livello globale.

Impatto sulla classifica e prossimi passi

Hamilton è attualmente quarto nella classifica piloti del mondiale di Formula 1. A tre gare dalla fine della stagione, Kimi Antonelli della Mercedes ha conquistato il titolo mondiale. La visita di Hamilton al confine egiziano evidenzia l'impatto reale della crisi sui civili e richiede un immediato rispetto degli accordi internazionali per garantire l'accesso agli aiuti umanitari nella regione.

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