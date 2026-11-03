Hamilton critica Leclerc dopo il Gran Premio del Messico: penalità e tensioni in Ferrari

Lewis Hamilton esprime la sua rabbia per lo scontro con Charles Leclerc al GP del Messico. La Ferrari applica penalità e punta a risolvere le tensioni interne.

L'intensa disputa sportiva tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante il Gran Premio del Messico, tenutosi la domenica 1 novembre, ha riaperto le ferite tattiche e competitive all'interno del team Ferrari. Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, ha utilizzato i suoi canali social per esprimere pubblicamente la sua frustrazione riguardo alla partenza e allo scontro avvenuto tra i due compagni di squadra. La situazione, definita da Hamilton come estremamente frustrante, evidenzia le tensioni non ancora placate dopo l'episodio del weekend di gara.

Dettagli dello scontro e sanzioni di gara

Il punto focale del disaccordo riguarda la partenza del Gran Premio del Messico, dove Lewis Hamilton, partito dalla seconda posizione, ha subito Charles Leclerc, che invece prendeva il via dalla terza posizione sulla griglia. Nonostante la posizione di partenza inferiore, l'inglese della Ferrari ha dichiarato di essere stato spinto fuori dalla traiettoria ideale dal suo compagno di scuderia durante la fase iniziale del giro di gara. Lo scontro è avvenuto specificamente tra la curva 1 e la curva 3 del tracciato messicano, creando un caos che ha influenzato l'esito immediato della gara.

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La direzione di gara ha intervenuto assegnando una penalità di 5 secondi a Charles Leclerc per il contatto illegale. Tuttavia, Hamilton non si è mostrato soddisfatto dell'esito, sostenendo apertamente che la direzione gara sembrasse favorire Leclerc e che la vittoria gli fosse stata sottratta ingiustamente. Durante la corsa, Hamilton ha ripetuto più volte la sua indignazione, affermando che avrebbe attaccato per la vittoria ogni volta che possibile e che l'obiettivo era restituire la posizione persa, sebbene il caos della situazione avesse permesso a Max Verstappen di inserirsi nel mix.

Reazioni e posizioni ufficiali dei protagonisti

Le risposte alle accuse e agli eventi sono arrivate tempestivamente da tutti i principali attori coinvolti. Charles Leclerc ha commentato l'accaduto definendo la situazione caotica, spiegando che l'inserimento di Max Verstappen nel mezzo delle azioni dei due piloti Ferrari ha complicato ulteriormente il quadro tattico. Nel suo post su Instagram, Lewis Hamilton ha aggiunto che, pur sapendo bene cosa significhi creare le condizioni per le opportunità di vittoria, la competizione diventa problematica quando va a discapito dell'intera squadra.

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Frederic Vasseur, il team principal della Ferrari, ha confermato la gravità della situazione definendo il fine settimana ricco di sfide e difficoltà. Vasseur ha riconosciuto il lavoro incredibile svolto da meccanici e ingegneri, sottolineando come la squadra sia cresciuta enormemente insieme durante l'anno. Nonostante il progresso, la perdita di una vittoria potenzialmente assicurata ha generato una frustrazione profonda, portando alla decisione che sarà necessario un chiarimento a porte chiuse tra i piloti per allineare le responsabilità verso il team e i tifosi.

Impatto reale e prossimi passi del team

Le conseguenze di questo conflitto interno si estendono oltre il singolo evento sportivo, toccando la fiducia e la strategia futura. Hamilton ha espresso la sua totale fiducia nella squadra, dichiarando che il suo impegno per far sì che le cose vadano per il verso giusto rimane immutato. Il sette volte campione del mondo ha invitato i sostenitori a continuare a supportare la Ferrari, ricordando che il suo percorso con la squadra è appena iniziato e che ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere collettivamente.

Nel contesto più ampio della stagione, Lewis Hamilton ha colto l'occasione per congratularsi con il nuovo campione del mondo, Andrea Kimi Antonelli, riconoscendo il traguardo raggiunto dal collega. Questa gesture dimostra la volontà di guardare oltre le polemiche immediate, mantenendo alta l'attenzione sugli standard prestazionali che la squadra, i piloti e i tifosi si aspettano. La frase conclusiva di Hamilton, sulla necessità di spingersi al limite pur rimanendo fedeli alla responsabilità verso chi permette loro di essere in pista, sintetizza l'approccio che la Ferrari intende adottare nei prossimi appuntamenti del calendario.