Lewis Hamilton porta la sua PlayStation al Gran Premio di Las Vegas per giocare a Grand Theft Auto VI, il titolo atteso che ha entusiasmato il paddock della F1.

Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha confermato di aver portato con sé la sua console PlayStation al Gran Premio di Las Vegas con l'obiettivo esplicito di giocare a Grand Theft Auto VI. Il pilota della scuderia Ferrari, che compie quarantuno anni, ha rivelato questa notizia ai media durante il weekend di gara, mostrando un entusiasmo raro per un prodotto che non appartiene al mondo delle competizioni automobilistiche.

Il debutto di Grand Theft Auto VI su console moderne

Il nuovo capitolo della franchise creata da Rockstar Games ha finalmente visto la luce giovedì 19 novembre, debuttando ufficialmente sulle piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L'uscita del titolo, che arriva a oltre un decennio dalla pubblicazione del quinto capitolo avvenuta nel 2013, ha generato un'ondata di eccitazione significativa che ha travolto non solo i gamer, ma anche l'ambiente del paddock della Formula 1.

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La dichiarazione ufficiale di Lewis Hamilton

Hamilton ha ammesso apertamente la sua intenzione di dedicarsi al videogioco durante il weekend di Las Vegas, definendolo il gioco più atteso di sempre. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato ai giornalisti presenti a Las Vegas: ho portato con me la PlayStation, quindi non vedo l'ora di giocarci. Questa affermazione riassume perfettamente il livello di aspettativa che circonda il rilascio di un prodotto di questa portata nel panorama dei media interattivi.

Un impegno lavorativo secondario rispetto al titolo

La passione del pilota per questo specifico titolo videoludico è tale che, l'anno scorso, Hamilton aveva persino scherzato sostenendo di essere pronto ad annullare tutti i suoi impegni lavorativi per potervi giocare. Questa dichiarazione, seppur probabilmente ironica, sottolinea come la priorità del divario temporale dedicato al gaming possa potenzialmente superare le normali routine di un atleta di alto livello internazionale.

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L'impatto culturale del nuovo Rockstar Games

L'entusiasmo suscitato dal nuovo titolo targato Rockstar Games ha raggiunto direttamente l'area riservata agli atleti e ai team, dimostrando che l'impatto di Grand Theft Auto VI va ben oltre il mercato consumer tradizionale. La presenza di un'attrazione così potente nell'ambiente della Formula 1 evidenzia come i confini tra sport motoristico e cultura pop globale siano sempre più permeabili.

Prospettive future per il giocatore campione del mondo

Nonostante le pressioni competitive del Gran Premio di Las Vegas, Hamilton ha chiarito di non essere stato in grado di accedere al gioco prima dell'inizio del weekend di gara. Il ritorno del franchise dopo una pausa prolungata rappresenta un evento di proporzioni storiche, e la sua disponibilità da parte di uno degli sportivi più influenti al mondo ne conferma l'importanza culturale nel 2025.