La dinamica tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc ricalca la crisi del 1990 con Prost e Mansell. La Ferrari deve evitare di perdere entrambi i campioni.

Il Gran Premio Qatar ha illuminato un parallelismo storico tra la coppia attuale di piloti della Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e la formazione del 1990 composta da Alain Prost e Nigel Mansell. Questa situazione ricorda come una squadra possa perdere entrambi i suoi fuoriclasse nonostante la convinzione di aver effettuato le scelte giuste. La gara odierna mette a confronto due dinamiche interne che segnano il futuro del team di Maranello.

Parallelismi con il duo Prost e Mansell

La situazione attuale ricorda vivamente l'esperienza del 1990, quando Maranello accorpò il campione affermato Alain Prost accanto all'idolo di casa Nigel Mansell, ancora privo del titolo mondiale. Quel periodo si concluse con una guerra interna devastante, due addii e la vittoria di due Mondiali conquistati da altri piloti in altre scuderie. Oggi la storia si ripropone con Leclerc e Hamilton, ma con una differenza decisiva per il futuro della Ferrari.

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Charles Leclerc è un pilota amatissimo dal pubblico, noto per la sua velocità e per uno stile di guida spettacolare che include errori e combattimenti. Tuttavia, il giovane pilota monegasco è ancora a caccia del suo primo titolo mondiale, a differenza di quanto accaduto con i suoi predecessori che entrarono in Ferrari come campioni o campioni in carica. Leclerc è cresciuto in Ferrari da quando aveva diciotto anni, portando una prospettiva diversa rispetto al veterano statunitense.

La gestione tecnica e le differenze anagrafiche

Alain Prost arrivò a Maranello a trentacinque anni nel pieno della sua maturità agonistica, essendo già campione in carica. Arrivò un anno prima come l'ultimo pilota scelto personalmente da Enzo Ferrari prima della sua morte nell'estate del 1988. Prost aveva al suo attivo tredici vittorie, ottenute nel 1986 e nel 1987. In contrasto, Nigel Mansell aveva trentasei anni nel 1990 ed era in Ferrari da una sola stagione, mentre Lewis Hamilton ha quarantuno anni e non vince il Mondiale dal 2020, pur portando con sé sette titoli iridati.

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In quella stagione, Prost capì subito come muoversi all'interno dello paddock. Parlava italiano e lavorava a stretto contatto con i tecnici Steve Nichols ed Enrique Scalabroni al telaio, oltre a Claudio Lombardi ai motori. Questa integrazione permise al francese di comprendere le complessità della vettura rossa. Mansell, d'altra parte, conquistò la pole position in diverse occasioni, dimostrando una velocità grezza e aggressiva che spesso metteva in difficoltà il suo compagno di squadra.

Tensioni in pista e conflitti interni

La tensione tra i due piloti si accentuò in Portogallo, quando Mansell vinse la gara stringendo Prost verso il muretto in partenza. Questo evento scatenò la furia del francese, che era impegnato in una piena lotta Mondiale con Ayrton Senna. A ottobre, Prost attaccò apertamente il compagno a parole, raccontando come il francese fosse riuscito a prendere il controllo della squadra attraverso una comunicazione efficace con il team.

In pista, nel 1990, Prost si rivelò più efficace nelle strategie generali. Chiuse secondo nel Mondiale, distanziando Mansell. Dopo la stagione, il francese criticò aspramente la vettura in Giappone paragonandola a un camion. Questa denuncia rivelò le carenze tecniche strutturali che ostacolavano la competitività complessiva della Ferrari in quell'anno cruciale per la storia del team.

Il destino di Maranello e la lezione per il presente

Il destino fu crudele per Maranello in quel biennio: Mansell partì nel 1992 e Prost nel 1993, conquistando il quarto titolo mondiale proprio prima del ritiro di Prost. La Ferrari perse entrambi i campioni del mondo pur essendo convinta di aver fatto la scelta giusta. Questo fallimento strategico rimane un monito costante per la dirigenza attuale.

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Il punto centrale non è stabilire chi debba prevalere tra Hamilton e Leclerc, ma comprendere la struttura organizzativa necessaria. La storia del 1990 insegna che una squadra non può limitarsi a ingaggiare un vincitore; deve costruire le condizioni tecniche e organizzative per farlo vincere. Lo stesso Prost riconobbe nel 2000 che con la struttura dell'era di Michael Schumacher avrebbe conquistato il titolo dieci anni prima.

A differenza della rottura conclamata del 1990, tra Leclerc e Hamilton non c'è stata alcuna frattura paragonabile, ma solo fisiologiche tensioni di chi vuole riportare alla vittoria una squadra a secco da quasi vent'anni. Nel 1990 Prost vinse la guerra interna, ma la Ferrari perse la pace e due campioni del mondo. Evitare che la storia si ripeta è la vera sfida di Maranello per il futuro immediato.