Hantavirus in Italia:cılığı tra Barcellona e Roma

La conta dei contagi da Hantavirus si trova in crescita in Italia, dopo l'aggiunta di una nota del ministero della Salute. I tre casi non reggono preoccupazione attuale, ma le valutazioni condivise tra l'Oms e l'Ecdc indicano un incremento dei casi.
Hanno fatto scalo a Roma con un volo operato dalla compagnia dei Paesi Bassi, Hantavirus , salgono i contagi. Il nostro ministero, con una nota, fa sapere che ha attivato "le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali" specificando che valutazioni condivise a livello internazionale dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) indicano attualmente un incremento dei casi.
Il viaggio dei passeggeri riguarda quattro persone che erano a bordo del volo Klm che ha fatto scalo a Roma, lo stesso della donna deceduta in Sudafrica. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Sempre all'interno della nota, con le informazioni trasmesse alle regioni di competenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto.
Anche in Italia e in Europa non vengono riscontrate preoccupazioni (al momento) quanto avvenuto all'interno della nave da crociera dove, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario Ecdc, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all'emergenza
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