Hantavirus: nuovi casi e morti, ma non è una novità

Il focolaio di hantavirus rilevato sulla nave da crociera Mv Hondius ha attirato l'attenzione sul virus capace di fare il salto di specie dai roditori all'essere umano, dopo la morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa e dopo aver colpito l'allenatore Ralph Hasenhuttl. Il virus è stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando ha contribuito alla morte dell'attore premio Oscar e della moglie.

Il focolaio di hantavirus rilevato sulla nave da crociera Mv Hondius, che ha causato sospetti casi di contagio e decessi, ha riaperto nella popolazione paure e ferite non ancora del tutto rimarginate.

Il virus era stato al centro dell'attenzione mondiale già un anno fa, nell'inverno 2025, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa. Secondo quanto è emerso dalle indagini medico-legali, Arakawa sarebbe morta l’11 febbraio 2025 per una sindrome polmonare da una grave infezione respiratoria provocata dal contatto con roditori infetti: l'hantavirus. L'attore premio Oscar sarebbe deceduto alcuni giorni dopo per insufficienza cardiaca aggravata dall’Alzheimer avanzato.

Un altro episodio, risalente al 2012, ha coinvolto un personaggio noto, ma all'allenatore austriaco Ralph Hasenhuttl è andata molto meglio. Secondo quanto raccontato dallo stesso Hasenhuttl, il virus lo aveva colpito improvvisamente pulendo la terrazza di casa. I sintomi, gravi, sono iniziati poco dopo: 'Alzarmi dal letto era uno sforzo enorme, respirare mi sembrava impossibile. Avevo dolori dappertutto, un senso di stanchezza che non avevo mai provato prima', ha raccontato l'allenatore, che ha aggiunto di aver temuto il peggio.

Ma per fortuna, nel suo caso, il pronto intervento dei medici gli ha salvato la vita: 'Il loro aiuto è stato fondamentale. Senza il loro supporto costante non so come avrei fatto'





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